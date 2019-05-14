DW: «незванный гость» из США не услышал от европейских дипломатов ничего, кроме критики

В гости американского госсекретаря не ждали: на саммит министров иностранных дел стран ЕС в Брюссель Майк Помпео явился без приглашения, передаёт Deutsche Welle. Впрочем, от своих европейских коллег он всё равно услышал по большей части только критику, ведь угроза войны в Персидском заливе, по их мнению, выросла именно по вине США, отмечает немецкий телеканал.

В гости госсекретаря США не ждали: в Брюссель Майк Помпео явился без приглашения. Если европейцы обсуждают вопрос Ирана, то американцы должны при этом присутствовать, — таково его послание. От своих европейских коллег он, однако, услышал по большей части только критику. По их мнению, угроза войны в Персидском заливе выросла, в частности, потому, что США вышли из ядерной сделки с Ираном.

ХАЙКО МААС, министр иностранных дел Германии: Мы в Европе убеждены, что это соглашение необходимо для нашей безопасности. Никто не хочет, чтобы у Ирана появилась ядерная бомба. С этой целью заключался договор, и нам удалось этого добиться. Поэтому мы будем и дальше сплочённо прилагать усилия, чтобы это соглашение осталось в силе.

Год назад президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки, ввёл санкции против Тегерана и отправил в регион боевые корабли. В свою очередь, на прошлой неделе Иран отказался выполнять некоторые условия этого соглашения.

О том, насколько накалена ситуация в настоящий момент, свидетельствует таинственный инцидент в Оманском заливе. У побережья эмирата Фуджейра на несколько торговых кораблей было совершенно нападение, в результате чего они были повреждены. Объединённые Арабские Эмираты назвали происшествие актом саботажа. Кто за этим стоит, хоть до сих пор и неизвестно, но из-за инцидента всё равно встревожились, поскольку регион важен для торговли: 20 процентов мировых поставок нефти идут через Ормузский пролив.

Министры иностранных дел стран ЕС предупредили, что в сложившейся ситуации даже непреднамеренный инцидент может привести к серьёзному конфликту. В частности, именно поэтому и необходимо спасти ядерное соглашение с Ираном, считают они.

ДЖЕРЕМИ ХАНТ, министр иностранных дел Великобритании: Мы должны быть аккуратными, чтобы не подтолкнуть Иран к возвращению к своей атомной программе. Если Иран станет ядерной державой, то и его соседи захотят обзавестись атомным оружием. Это уже и так самый нестабильный регион в мире, поэтому это было бы фатальным шагом в неверном направлении.

В результате по окончании саммита все так и остались при своих мнениях. Госсекретарь США Помпео улетел из Брюсселя уже через несколько часов после прибытия. Европейцы же единодушно выразили желание сохранить в силе ядерную сделку с Ираном. Вот только конкретным планом, как этого добиться, они не располагают.

Дата выхода в эфир 13 мая 2019 года.