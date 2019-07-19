Welt: задержанный Ираном британский танкер отклонялся от курса

Британский танкер Stena Impero был задержан силами иранского корпуса стражей исламской революции в Ормузском проливе, пишет Die Welt. Иранская сторона сообщает, что судно нарушало международные правила. Как отмечает издание, Stena Impero совершал плавание из ОАЭ в Саудовскую Аравию, однако, пройдя Ормузский пролив, сошёл с курса и направился в сторону иранской территории.
Бойцы иранского корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе, сообщает Die Welt. Согласно заявлению иранской стороны, танкер не соблюдал международные правила.
Как пишет издание, танкер принадлежит шведской фирме Stena Bulk. Представители предприятия заявляют, что пока не могут связаться с кораблём. Экипаж судна насчитывает 23 человека, данных о пострадавших пока нет.
Die Welt информирует, что Stena Impero совершал плавание из ОАЭ в Саудовскую Аравию. Согласно информации сайта Marine Traffic, корабль сошёл с курса сразу после прохождения Ормузского пролива и направлялся к иранскому острову Кешм.
Издание напоминает, что в последнее время обстановка в Персидском заливе резко обострилась: за последние недели было зафиксировано сразу несколько случаев атак на нефтяные танкеры. В США утверждают, что за нападениями стоит Иран.
В начале месяца Великобритания задержала иранский танкер у берегов Гибралтара: подозревается, что он доставлял нефть в Сирию, нарушая установленное ЕС эмбарго. Тегеран выразил протест задержанию, несколько раз вызывал британского посла и требовал отпустить судно. В минувший вторник верховный лидер Ирана пригрозил Лондону последствиями.
Судовладелец Northern Marine Management, которому принадлежит задержанный Ираном в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena Impero, проинформировал посольство России в Тегеране о находящихся на борту россиянах.
На борту задержанного Ираном в Ормузском проливе британского нефтяного танкера Stena Impero находятся трое граждан России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя британской компании-судовладельца Northern Marine Management.
На борту британского нефтяного танкера Stena Impero, задержанного иранскими военными в районе Ормузского пролива, находятся российские граждане. Об этом сообщили в компании Stena Bulk & Northern Marine Management.
Президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну рассказал, что не верит в то, что экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить представители британских спецслужб.
Президент России в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну прокомментировал ситуацию на Украине после президентских выборов, которые прошли весной этого года. Текст интервью размещён на сайте Кремля.
Грузовик с бойцами украинского нацбатальона «Айдар» подорвался на мине в районе Константиновки на подконтрольной Киеву территории Донецкой области. Об этом заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
В московском институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» открылся четвёртый кинофестиваль Strelka Film Festival by Okko. На мероприятии покажут фильмы зарубежных и отечественных режиссёров, также в рамках события состоятся российские премьеры фильмов — участников главных международных киносмотров.
В компании Stena Bulk & Northern Marine Management рассказали, что британский танкер, который, как сообщается, был захвачен представителями КСИР в Ормузском проливе, в настоящее время направляется к берегам Ирана.
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero. Об этом информирует Press TV со ссылкой на заявление КСИР. По данным телеканала, танкер был задержан в связи с нарушением международных правил.
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером заявил, что саммиты БРИКС и ШОС в рамках председательства России в организациях пройдут в Санкт-Петербурге, а не в Челябинске.
Президент России Владимир Путин полагает, что серьёзно ограничивать рост цен на моторное топливо неправильно. Он заявил об этом во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
Белорусский лидер Александр Лукашенко в поздравлении Урсуле фон дер Ляйен по случаю избрания на должность главы Европейской комиссии (ЕК) выразил надежду на углубление политического диалога Минска с ЕС.
Аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой держит на контроле ситуацию с трёхлетней девочкой, госпитализированной в Испании после того, как, предположительно, она отравилась наркотиками.