Welt: задержанный Ираном британский танкер отклонялся от курса

Британский танкер Stena Impero был задержан силами иранского корпуса стражей исламской революции в Ормузском проливе, пишет Die Welt. Иранская сторона сообщает, что судно нарушало международные правила. Как отмечает издание, Stena Impero совершал плавание из ОАЭ в Саудовскую Аравию, однако, пройдя Ормузский пролив, сошёл с курса и направился в сторону иранской территории.

Бойцы иранского корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе, сообщает Die Welt. Согласно заявлению иранской стороны, танкер не соблюдал международные правила.

Как пишет издание, танкер принадлежит шведской фирме Stena Bulk. Представители предприятия заявляют, что пока не могут связаться с кораблём. Экипаж судна насчитывает 23 человека, данных о пострадавших пока нет.

Die Welt информирует, что Stena Impero совершал плавание из ОАЭ в Саудовскую Аравию. Согласно информации сайта Marine Traffic, корабль сошёл с курса сразу после прохождения Ормузского пролива и направлялся к иранскому острову Кешм.

Издание напоминает, что в последнее время обстановка в Персидском заливе резко обострилась: за последние недели было зафиксировано сразу несколько случаев атак на нефтяные танкеры. В США утверждают, что за нападениями стоит Иран.

В начале месяца Великобритания задержала иранский танкер у берегов Гибралтара: подозревается, что он доставлял нефть в Сирию, нарушая установленное ЕС эмбарго. Тегеран выразил протест задержанию, несколько раз вызывал британского посла и требовал отпустить судно. В минувший вторник верховный лидер Ирана пригрозил Лондону последствиями.