Le Figaro: тяжёлое возвращение из космоса — астронавтам трудно адаптироваться к жизни на Земле

Многие астронавты, которые вернулись после завершения своей миссии на Луне или в открытом космосе, впадают в депрессию или становятся алкоголиками, сообщает Le Monde. Такая реакция обусловлена влиянием новых необычных ощущений на психологическое состояние человека: происходящие изменения изучают специалисты для подготовки команды к миссии на Марсе.

Несмотря на отличную подготовку и психологическую устойчивость астронавта, выход в космос может привести к тяжёлыми последствиям — депрессии, алкоголизму или сумасшествию, пишет Le Monde.



«Все астронавты миссии «Аполлон» были исключительными пилотами, лучшими из лучших, которые уже пережили до этого опасные и иногда трагические ситуации во время испытательных полётов или заданий, особенно во время Корейской войны, в которой некоторые из них принимали участие», — рассказал французской газете Серж Шеврёль, астроном из Научно-исследовательского института астрофизики и планет в Тулузе. Все астронавты научились «преодолевать себя, отправляясь на Луну или прогуливаясь по её поверхности», получив необычный опыт. Однако по возвращении на Землю, отмечает учёный, все испытывали «чувство утраты», которое у некоторых могло вылиться в более или менее сильную депрессию. Так, Базз Олдрин и Чарльз Дьюк стали алкоголиками, а Нил Армстронг замкнулся в себе, в то время как некоторые ушли в мистику.



Хотя физическая подготовка героев была безупречной, а «психически» их признали годными к службе, «все, кто побывал в космосе, возвращаются изменившимися», — утверждает доктор Гийом Вертс, сотрудник Европейского космического агентства (ESA). Однако, по его словам, «NASA не придавало особого большого значения психологическому состоянию астронавтов во время миссий «Меркурий», «Джемини» и «Аполлон». В советской космической программе, с другой стороны, использовали «глобальный подход», обращая внимание на тон и характер разговоров космонавтов. Кроме того, в СССР рассматривали экипаж как единое целое, при возникновении проблемы заменяя всю команду для поддержания целостности. В NASA заменяли только одного не подошедшего астронавта, рискуя таким образом создать взрывную ситуацию внутри группы на ограниченном пространстве.



Как объяснил изданию Гийом Вертс, те, кто «вращаются вокруг Земли», осознают, что покинули планету, что атмосферы здесь нет, но «видят под ногами пол». Отправленные на Луну астронавты не были подготовлены к таким новым ощущениям в «глубоком космосе». Они единственные смогли увидеть Землю так далеко, затерянную в безграничной Вселенной. Совсем другая история случится с теми, кто отправится на Марс или останется жить на космической станции на лунной орбите, отмечает доктор Вертс. Чтобы подготовить новых покорителей космоса к этому чувству изоляции, он с интересом следит за жизнью на французско-итальянской антарктической станции «Конкордия», где команде в течение полугода приходится рассчитывать только на свои силы.