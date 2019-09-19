Eurasia Review: Индия, Япония и Европа подыгрывают России в «большой евразийской игре»

Индия, Япония и Европа пытаются вбить клин в зарождающийся альянс между Китаем и Россией, чтобы иметь больше возможностей для манёвра. Как пишет Eurasia Review, в этой «большой евразийской игре» Индия, Япония и Европа используют потребность России, в которой сильны антикитайские настроения, в стратегических партнёрах на Дальнем Востоке для сохранения своей автономии от Китая.

Зарождающийся альянс между Китаем и Россией, в котором потенциальные различия между двумя державами пока отодвигаются на второй план, стал причиной сложной геополитической «большой евразийской игры», правила в которой совсем не простые и точно не честные. Как пишет Eurasia Review, учитывая, что Индия, Япония и Европа пытаются вбить клин между Россией и Китаем, государства Центральной Азии, где растут антикитайские настроения, постепенно укореняют азиатское соперничество, благодаря которому у них будет больше возможностей для манёвра.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в Россию заявил о готовности предоставить кредитную линию на сумму $1 млрд для финансирования развития Дальнего Востока. Моди и президент России Владимир Путин также договорились о создании морского сообщения между столицей Дальнего Востока Владивостоком и городом Ченнаи, что позволит сократить время нахождения в пути с 40 до 24 дней.

В отличие от Нарендры Моди, премьер-министр Японии Синдзо Абэ не анонсировал каких-либо крупных сделок по развитию Дальнего Востока. Однако посол Европейского союза в России и один из ведущих дипломатов ЕС Маркус Эдерер, судя по всему, признал, что трансатлантический альянс становится всё менее эффективным, и призвал Евросоюз к масштабному расширению сотрудничества с Россией в некоторых из самых проблемных аспектов. В меморандуме для высокопоставленных чиновников Эдерер предложил, чтобы главными темами для обсуждения между Евросоюзом и Россией были включены такие темы, как создание сетей мобильной связи 5G, защита персональных данных, Арктика, региональная инфраструктура и разработка совместной политики ЕС, России, Норвегии и Исландии по таким вопросам, как таможня и стандарты.

«Евросоюз может всё потерять, если будет игнорировать тектонические стратегические сдвиги в Евразии. Расширение контактов не только с Китаем, но и с Россией, является необходимым условием для того, чтобы участвовать в игре и иметь возможность разыграть нашу карту там, где мы имеем относительное преимущество», — заявил Эдерер.

Таким образом, пишет автор статьи, Моди, Абэ и Эдерер считают благоприятным моментом то, что бывший американский дипломат Томас Грэм называет потребностью России в «разнообразных стратегических партнёрах на Дальнем Востоке для сохранения своей стратегической автономии от Китая в будущем».

Евросоюз, Индия и Япония надеются извлечь выгоду не только из того, что России необходимы диверсифицированные инвестиции, но и из того, что Путин вынужден бороться с широко распространёнными антикитайскими настроениями на Дальнем Востоке. Общественность к востоку от Урала критически настроена в отношении предполагаемого посягательства Китая на природные ресурсы региона, в том числе и водные ресурсы. Протестующие, которые также выступили против строительства жилья для китайских рабочих, требуют запретить экспорт российского леса в Китай.

Как заключает издание, попытки ЕС, Индии и Японии извлечь выгоду из антикитайских настроений соответствуют давно наметившейся тенденции. Ещё в 1911 году русский писатель Николай Дмитриевич Облеухов предупреждал: «Русские вытесняются жёлтыми, которые захватывают торговлю, промыслы, заработки. Народами правит Бог. Побеждают те народы, которые защищают Добро и Истину. Если в Азии столкнётся Россия, несущая народам свет Православия, с жёлтыми народами, погрязающими во тьме язычества, то в исходе этой борьбы не может быть сомнений». Именно поэтому Путину, возглавляющему страну, которая не в состоянии самостоятельно создать необходимое пространство для манёвра, нужно надеяться, что на помощь придут Индия, Япония и Европа, уверен автор.