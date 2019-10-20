CNN: «съехали с катушек» — из-за давления политиков Трамп отказался проводить G7 на своём курорте

Под шквалом критики со стороны и демократов, и республиканцев президент США Дональд Трамп отказался от идеи провести саммит G7 на своём курорте Trump National в Дорале. Американского лидера обвиняли в желании извлечь из встречи мировых лидеров материальную выгоду, передаёт CNN. «Демократы и СМИ съехали с катушек», заявил Трамп, пообещав найти другое место для саммита.

Вечером президент резко изменил своё решение. Джереми Даймонд расскажет нам, что случилось и как до этого дошло.



ДЖЕРЕМИ ДАЙМОНД, корреспондент CNN в Белом доме: В следующем году президент Трамп всё же не будет проводить саммит G7 на своём курорте неподалёку от Майами, штат Флорида. Это решение он принял спустя два дня после того, как глава его аппарата выступил в защиту собрания мировых лидеров на одном из его курортов. Свой курс президент поменял из-за жёсткой критики со стороны демократов, а также ряда республиканцев. Поздним вечером субботы в своём сообщении в Twitter Трамп прислушался к этой критике и заявил, что «хотя он делал кое-что хорошее в своей страны», «демократы и СМИ съехали с катушек».



Кроме того, он добавил следующее: «Исходя из полоумной и иррациональной враждебности со стороны СМИ и демократов, мы больше не будем считать курорт Trump National в Дорале, неподалёку от Майями, местом проведения G7 в 2020 году. Мы тотчас же начнём искать другое место, не исключая возможность проведения в Кэмп-Дэвид (резиденция президента США. — ИноТВ). Спасибо!»



Это неожиданный шаг со стороны президента, который известен своей демонстративной непокорностью. Всё это произошло после того, как Трампа обвинили в том, что он пытается в очередной раз извлечь выгоду из своего должностного положения. Однако в своём твите президент не упомянул о той критике, которой он подвергся со стороны членов собственной партии, которых обеспокоило как минимум то, как будет выглядеть американский лидер, принимающий крупный международный форум на своей собственной частной собственности.



Президент передумал после того, как в четверг глава его аппарата Мик Малвэни выступил в защиту его решения, сообщив, что правительственные чиновники пришли к выводу, что по каким-то причинам лучшего места для этих целей не сыскать и во всей стране. И хотя во время того брифинга Малвэни и заявил, что Кэмп-Дэвид в прошлом показал себя как «жалкое место» для G7, в субботу вечером президент сообщил, что такой вариант рассматривается.



Джереми Дайамонд, CNN, Белый дом.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 20 октября 2019 года.