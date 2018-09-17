Министр обороны Эстонии: уровень российской угрозы зависит от нас самих

Твёрдость и решимость Эстонии способна снизить вероятность российской агрессии, а её нерешительность, напротив, повышает уровень российской угрозы, заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк в интервью Defense News. По его словам вести переговоры с правительством Владимира Путина значительно сложнее, чем с его предшественником Борисом Ельциным, дорожившим мнением западных лидеров. Тем не менее, по убеждению министра, иметь открытые каналы связи и поддерживать диалог с Кремлём необходимо.

Действующий министр обороны Эстонии Юри Луйк был главой эстонской делегации в ходе переговоров с Москвой о выводе российских войск из Эстонии в 1994 году. Находясь в Вашингтоне по случаю похорон сенатора Джона Маккейна, глава эстонского оборонного ведомства дал интервью изданию Defense News.

По убеждению министра, переговоры с современной Россией вряд ли возможно вести в том же ключе, что и с правительством Бориса Ельцина. Хотя, по словам Луйка, «жилка империализма есть у каждого правительства России, даже самого демократического», вывод войск из Эстонии в 90-е оказался возможен, благодаря влиянию западных лидеров, чьё мнение имело важность для бывшего лидера России.

«Владимир Путин занял совершенно другую позицию, преимущественно антизападную», — отметил Луйк. В случае с современной Россией, то, на чём настаивают западные лидеры, напротив, «почти автоматически становится тем, что Россия считает чуждым, инородным и негативным» , что осложняет для неё нормальный переговорный процесс с западными странами, убеждён глава эстонского оборонного ведомства.

При этом Луйк отметил важность наличия «открытых каналов связи» с правительством Владимира Путина на различных уровнях. Это позволит поддерживать диалог и понимать намерения и точку зрения друг друга, заметил собеседник Defense News.

Что касается, «российской угрозы», её уровень, по мнению министра напрямую зависит от поведения самой Эстонии. «Если мы тверды, если мы наша позиция ясна и если мы сильны, вероятность российской угрозы резко падает. Если мы слабы, если мы демонстрируем нерешительность, тогда российская угроза возрастает», — пояснил глава оборонного ведомства.

В этом ключе «исключительную важность» приобретают такие шаги как размещение контингента НАТО в Балтийском регионе, а также «воздушный патруль» НАТО над территорией стран Балтии, уверен Луйк.