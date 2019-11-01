Welt: Асад похвалил Россию за договор с Турцией

Президент Сирии Башар Асад в своём интервью похвалил Россию за договор с Анкарой, который сдержал Турцию, ограничил возможности США и устранил необходимость в международном контроле над регионом, что привело бы к разделу страны. В то же время он не исключил войны с Турцией, в случае если её войска останутся в Сирии, пишет немецкая газета Die Welt.

Сирийский президент Башар Асад отклонил предложение министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по созданию зон безопасности под международным контролем на севере Сирии и пригрозил Эрдогану, сообщает немецкая газета Die Welt.

В интервью сирийскому государственному телеканалу Асад похвалил соглашение между Россией и Турцией, предусматривающее отход курдов из приграничной области. В то же время он не исключил возможности войны с Анкарой, подчёркивает издание.

Посредством договора Россия сдержала Турцию и не только отрезала путь для США, но и устранила необходимость в международном присутствии, которое предлагала Германия, отметил Асад в интервью, длившемся почти 90 минут. «Соглашение носит временный характер, не постоянный», — подчеркнул сирийский президент. По его словам, это позитивный шаг, позволяющий ограничить ущерб и открыть путь для того, чтобы освободить эту область в ближайшем будущем.

Как напоминает издание, немецкое предложение заключалось в том, чтобы восстановить безопасность региона при покровительстве международных сил. Это закрепило бы за данной областью статус территории, находящейся вне контроля сирийского государства, и привело бы к разделению страны, отметил Асад в интервью.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр предлагала направить в зону безопасности на севере Сирии миротворческие войска ООН. На прошлой неделе она без согласования с правительственной коалицией Германии представила свой план на саммите НАТО, но пока ни одна страна открыто не выступила в его поддержку.

Примерно три недели назад Турция вошла в Сирию, чтобы вытеснить с приграничных территорий курдское ополчение, напоминает немецкая газета. Ранее регион покинули американские войска, действовавшие в союзе с курдами. Тем временем, Россия и Турция договорились о совместном патрулировании границы. Теперь Эрдоган хочет поселить там до двух миллионов беженцев из Турции.

Как подчёркивает Die Welt, Асад не исключает войны с Турцией в случае, если её войска останутся в Сирии. В ближайшем будущем должен начаться политический процесс. «Если он (Эрдоган. — ИноТВ) не уйдёт, после того как мы исчерпаем все возможные политические меры, не останется иного выбора, кроме войны, это очевидно», — заявил президент Сирии. Он также назвал Эрдогана «вором», который всех обманывает и шантажирует.

Что касается Дональда Трампа, его Башар Асад назвал лучшим американским президентом — не потому, что его политика настолько хороша, а потому, что его действия наиболее прозрачны. «Трамп говорит со всей открытостью. Он говорит: мы хотим нефть. Такова реальность американской политики, по крайней мере, со времён Второй мировой войны», — пояснил Асад.

Вместе с тем он выразил сомнения в том, что лидер ИГ* Абу Бакр аль-Багдади действительно был уничтожен силами американской армии. «Мы на самом деле не знаем, была ли эта операция или нет, — отметил Асад. — Почему не были предъявлены останки аль-Багдади?» По мнению сирийского президента, это одна из «уловок» американцев. «Поэтому мы не должны верить всему, что они говорят, пока они не предъявят доказательства», — цитирует слова Башара Асада немецкая газета Die Welt.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.