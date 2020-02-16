CNN: русские отлично разыграли «сирийскую партию» — но США на неё не явились

Россия стремится прийти на смену США в качестве основной державы на Ближнем Востоке, сообщает CNN. Как отмечает политический аналитик телеканала Майкл Моран, США всё ещё способны играть важнейшую роль в регионе, однако не обладают для этого политической волей.

Всё это произошло после объявления о существенном сокращении американского контингента (в Сирии. — ИноТВ). Каким влиянием на данный момент обладают США в плане возможности смягчить ситуацию?

МАЙКЛ МОРАН, публицист и политический аналитик: В Сирии США обладают потенциалом для нанесения ударов, и они во многом сохранят эту возможность даже в том случае, если у них не будет там войск. Я хочу сказать, что США обладают невероятным потенциалом для ударов на большом расстоянии; они могут дотянуться практически до любого места. Но это не значит, что они могут оказывать влияние на эти регионы. В этом-то и заключается вся суть происходящего там за последние полгода.

У русских есть стратегическая цель: показать, что они, по сути, самая важная держава в этом регионе. Раньше это место на протяжении многих десятилетий занимали США. Но теперь всё изменилось. Не то чтобы США больше на это неспособны, дело в том, что нынешняя администрация не имеет для этого политической воли. И, если начистоту, американское общество всё меньше и меньше заинтересовано подобных кульбитах по всему миру. Это обстоятельство, по большому счёту, дало русским и сирийцам зелёный свет: «Давайте, возвращайте территорию; выбирайте какую угодно тактику, дерзайте».

Значит, нам суждено стать свидетелями прямого конфликта между Турцией — союзником по НАТО — с одной стороны и не только Сирией, но также и с Россией с другой?