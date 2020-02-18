BZ: попытка Москвы наладить сотрудничество с Анкарой привела к мобилизации турецких войск в Сирии

Завершившиеся в Москве переговоры высокопоставленных представителей России и Турции не принесли результата, сообщает Berliner Zeitung. Более того, после окончания консультаций Анкара даже привела свои войска в Сирии в повышенную боеготовность, отмечает немецкое издание.
Прошедшая в понедельник встреча российской и турецкой делегаций в Москве свидетельствует о том, что российское правительство не оставляет попыток наладить сотрудничество с Анкарой и найти решение конфликту в Сирии, пишет Berliner Zeitung.
Завершившиеся в Москве переговоры высокопоставленных представителей России и Турции, однако, «не принесли результата»: в частности, стороны так и не смогли прийти к соглашению по Сирии, сообщает немецкая газета.
Более того, после окончания консультаций в столице Российской Федерации Турция даже привела свои войска в Сирии в повышенную боеготовность, отмечает издание со ссылкой на турецкие средства массовой информации.
Дело, судя по всему, в том, что пока шли переговоры в Москве, войскам сирийского президента Башара Асада удалось отбить у исламистов сразу несколько важных населённых пунктов в районе Алеппо, полагает Berliner Zeitung.
«Своими военными успехами правительство президента Башара Асада, которому оказывает поддержку Российская Федерация, тем самым усилило давление на турецкое руководство, которое сражается на стороне исламистских повстанцев против сирийской армии», — пишет немецкая газета.
В провинции Идлиб центральную роль по-прежнему играет террористическая группировка «Аль-Каида»*, напоминает издание.
Что же касается действий Турции в Сирии, то турецкие войска «вторглись на сирийскую территорию без международно-правового мандата и пытаются взять под контроль целый ряд территорий за пределами своей страны», вносит ясность Berliner Zeitung.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) не удастся оставить в силе решение отстранить «Манчестер Сити» от участия в континентальных турнирах.
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили об обстрелах со стороны ВСУ. Как отметили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в посёлке Зайцево на севере Горловки повреждены пять домов.
В Конституции предлагается закрепить за президентом право распустить Госдуму, если она не утвердит более трети кабинета министров. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
В представительстве самопровозглашённой Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что объекты гражданской инфраструктуры в Кировске и посёлке Донецкий получили множественные повреждения в результате обстрела населённых пунктов украинскими силовиками.
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что не видел решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о взыскании с клуба 11 млн рублей в пользу экс-игрока клуба Мануэла Фернандеша.
Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон временно отказался от общения со СМИ в процессе подготовки к поединку за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и России.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что до начала процесса «деоккупации» и перехода отдельных районов Донецкой и Луганской областей под контроль украинских властей Верховная рада должна принять закон о коллаборантах.
Члены оппозиционных партий и гражданские активисты устроили в Тбилиси акцию протеста возле здания парламента Грузии, чтобы выразить протест против назначения Ираклия Шотадзе генеральным прокурором страны.
Президент организации Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко заявил, что бойцов Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова могут ожидать серьёзные санкции в случае срыва их поединка по вине любого из них.
Генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов задержан в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в размере 2,5 млн рублей. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Алексей Зорин.
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала представленный на Мюнхенской конференции по безопасности план «12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-атлантического региона».
Телеведущий Леонид Якубович, который пришёл на помощь Дмитрию Диброву, когда ему стало плохо на премьере фильма «На Луне» Егора Кончаловского в кинотеатре «Октябрь», рассказал подробности произошедшего.