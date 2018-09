Drive рассказал о новом российском «бесшумном и деморализующем» миномёте

Российский спецназ получит на вооружение новые «бесшумные» миномёты 2Б25, отлично подходящие для внезапных ночных атак, пишет The Drive. Как отмечает портал, хотя по некоторым своим характеристикам этот миномёт уступает своим пехотным аналогам, с его помощью российские войска могут эффективно сеять панику в рядах противников, заставляя их действовать более осмотрительно.

«С наступлением темноты личный состав базы передового развёртывания начинает патрулирование, но внезапно они слышат приглушённые хлопки вдалеке. Вскоре их начинают осыпать небольшие снаряды, причём где спрятались нападающие — неясно. Таким образом они познакомились с бесшумным 82-миллиметровым миномётом 2Б25», — пишет The Drive.



Этот миномёт может напомнить некое призовое оснащение из видеоигры, однако речь идёт о реальной оружейной системе, которую российский спецназ начал получать в 2018 году. «Российское Министерство обороны получает новые буксируемые и переносные миномёты, предназначенные для сухопутных войск, — писали по этому поводу американские СМИ. — В частности, по плану войска спецназначения должны получить несколько десятков бесшумных миномётов 2Б25».



Институт «Буревестник» вёл работы над этой системой, по крайней мере, с 2011 года. В 2015 году компания объявила о планах улучшить конструкцию, так что неясно, пользовался ли российский спецназ до этого более ранними версиями.



Со стороны этот миномёт ничем не выделяется, а его функции во многом схожи с другими современными аналогами: солдат опускает мину в ствол, а затем нажимает на спуск. Траекторию наводчик определяет, меняя угол возвышения орудия и с помощью прицела.



Однако 2Б25 отличается особыми выстрелами 3ВО35 калибра 82 мм. В хвостовике обычной мины располагается пороховой заряд, и расчёт миномёта может добавлять к нему дополнительные заряды для увеличения дистанции огня. Детонация этого взрывчатого вещества выбрасывает мину из ствола и направляет к цели.



Однако в минах для 2Б25 эта детонация сдерживается благодаря очень длинному хвостовику. В результате энергия взрыва приводит в движение специальный поршень, который выбрасывает снаряд из ствола.



Подобные особенности конструкции означают, что при выстреле не появляется ни вспышки, ни дыма, что серьёзно повышает скрытность. На самом деле звук подавляется не полностью, однако, по словам «Буревестника», он не громче, чем у выстрела АКМ с глушителем. Вне зависимости от типа цели, расчёт этого миномёта может застать её врасплох, не дав времени на поиск укрытия — что лишь повышает эффективность 2Б25.



По данным «Буревестника», максимальная дистанция огня составляет около 1,2 км, уступая, таким образом, по этому параметру многим современным 60-милиметровым лёгким пехотным миномётам. Однако очевидным преимуществом 2Б25 является способность вести огонь, сохраняя высокий показатель скрытности даже в инфракрасном спектре, осложняя таким образом его обнаружение как с земли, так и с воздуха.



Это обстоятельство может позволить спецназу с лёгкостью подобраться к цели на дистанцию действительного огня, особенно ночью, и нанести удар в стиле бей-беги. Сам миномёт и боеприпасы к нему достаточно легки для переноски солдатами и могут быть также задействованы в ходе воздушно-десантных или аэромобильных операций.



Обычная скорострельность российского миномёта составляет 15 мин в минуту, однако в случае необходимости расчёт может на короткое время увеличить темп до 30 выстрелов за 60 секунд. «Это очень серьёзная скорострельность для осуществления атаки на противника, который, скорее всего, будет безуспешно пытаться обнаружить место, откуда по нему ведут огонь, даже не помышляя о контратаке», — замечает The Drive.



Даже если мины не нанесут серьёзных потерь, подобная атака может подорвать боевой дух и поспособствовать возникновению чувства постоянного страха, так как мины могут начать падать практически в любой момент. Это обстоятельство, скорее всего, заставит противника действовать более осмотрительно, находясь в укрытии большее количество времени.



В итоге, хотя 2Б25 и страдает от некоторых ограничений, а российский ВПК известен за своё обыкновение представлять на суд публике фантастические концепты, имеющие слабое отношение к реальности, сам замысел бесшумного миномёта вполне осуществим. Хотя он и не заменит обычные пехотные миномёты, он даст возможность российским элитным подразделениям осуществлять мощные или по крайней мере деморализующие и внезапные атаки на своих противников, растворяясь затем в ночи, резюмирует The Drive.