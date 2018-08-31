Focus: новые «супердоспехи» превратят солдат Путина в «робокопов»

На днях Россия представила на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» новый экзоскелет, сообщает Focus. Если верить оборонным предприятиям, то уже скоро без этой технологии не обойдётся ни одна военная операция с участием пехоты, отмечается в сюжете на сайте немецкого издания.

В конце августа в российской Кубинке на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» представили новый экзоскелет. Если верить оборонным предприятиям, то уже скоро так называемые экзоскелеты станут обычным делом в военных операциях с участием пехоты.



Эти несущие системы образуют, как следует из названия, дополнительный скелет на теле солдат. Вообще экзоскелеты делятся на две категории: активные и пассивные.



В активные экзоскелеты встроены работающие на батареях моторы, которые оказывают поддерживающее действие, когда солдат двигается. Он становится сильнее, быстрее и выносливее. Таким образом они могут носить с собой тяжёлое оружие. Метко стрелять из пулемёта одной рукой — больше не проблема.



Пассивные экзоскелеты освобождают пехотинцев от нагрузки. Вес снаряжения ложится на экзоскелет и перераспределяется на ножные пластины системы. Благодаря этому солдат может транспортировать гораздо больше снаряжения.



Показанный в России экзоскелет относится к пассивным. Это второе поколение подобных экзоскелетов. Их Россия уже успела протестировать — в частности в Сирии.



По словам главного конструктора проекта Олега Фаустова, на подходе третье поколение. При этом речь, предположительно, уже идёт об активных экзоскелетах. В 2025 году они должны поступить в серийное производство.



Дата публикации 30 августа 2018 года.