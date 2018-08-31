Focus: новые «супердоспехи» превратят солдат Путина в «робокопов»

На днях Россия представила на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» новый экзоскелет, сообщает Focus. Если верить оборонным предприятиям, то уже скоро без этой технологии не обойдётся ни одна военная операция с участием пехоты, отмечается в сюжете на сайте немецкого издания.
В конце августа в российской Кубинке на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» представили новый экзоскелет. Если верить оборонным предприятиям, то уже скоро так называемые экзоскелеты станут обычным делом в военных операциях с участием пехоты.
Эти несущие системы образуют, как следует из названия, дополнительный скелет на теле солдат. Вообще экзоскелеты делятся на две категории: активные и пассивные.
В активные экзоскелеты встроены работающие на батареях моторы, которые оказывают поддерживающее действие, когда солдат двигается. Он становится сильнее, быстрее и выносливее. Таким образом они могут носить с собой тяжёлое оружие. Метко стрелять из пулемёта одной рукой — больше не проблема.
Пассивные экзоскелеты освобождают пехотинцев от нагрузки. Вес снаряжения ложится на экзоскелет и перераспределяется на ножные пластины системы. Благодаря этому солдат может транспортировать гораздо больше снаряжения.
Показанный в России экзоскелет относится к пассивным. Это второе поколение подобных экзоскелетов. Их Россия уже успела протестировать — в частности в Сирии.
По словам главного конструктора проекта Олега Фаустова, на подходе третье поколение. При этом речь, предположительно, уже идёт об активных экзоскелетах. В 2025 году они должны поступить в серийное производство.
На выставке в Московской области покажут картины из Третьяковской галереи, Русского музея и Переяславль-Залесского музея-заповедника, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт регионального правительства.
В Тверской области продолжаются работы по обнаружению снарядов времён Великой Отечественной войны. В мероприятиях участвуют 20 специалистов Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», передаёт kp.ru.
Депутат Госдумы, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Михаил Чернышёв в беседе с НСН оценил предложения Минстроя по обязательной установке общедомовых и индивидуальных приборов учёта энергетических ресурсов с функцией передачи данных в многоквартирных домах.
Независимый аналитик, директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о возможном выходе США из Всемирной торговой организации.
Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал присоединение Украины, Албании, Норвегии и Черногории к антироссийским санкциям Евросоюза.
В пресс-службе нижней палаты парламента сообщили, что прощание с народным артистом СССР, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном начнётся в 8 утра, а не в 10, из-за большого числа желающих проститься с ним.