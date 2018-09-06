Польский журналист успокоил читателей: «Восток-2018» не предвестник войны, а средство устрашения

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00:18 Глава МИД Германии обсудил с президентом Турции ситуацию в сирийском Идлибе Глава МИД Германии Хайко Маас провёл переговоры с турецкий лидером Реджепем Тайипом Эрдоганом. Они обсудили двусторонние отношения и ситуацию в сирийском Идлибе.

00:02 В пятом туре АПЛ пройдёт тестирование системы VAR В матчах пятого тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) пройдёт тестирование системы видеопомощи арбитрам (VAR).

23:58 Порошенко отреагировал на заявление Лондона о подозреваемых по делу Скрипалей Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал выводы властей Великобритании, что подозреваемые по делу об отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери являются российскими гражданами.

23:53 США договорились с партнёрами защищать демократию от иностранного вмешательства Представители разведок соглашения Five Eyes, в которое входят спецслужбы Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США, договорились сотрудничать в блокировании иностранного вмешательства в свои демократические процессы.

23:49 Победители «Джиро д’Италия» и «Тур де Франс» пропустят чемпионат мира по шоссейным велогонкам Победители «Джиро д’Италия» и «Тур де Франс» Крис Фрум и Томас Герайнт пропустят чемпионат мира по шоссейным велогонкам.

23:36 При взрывах в Кабуле погибли 20 человек и 60 получили ранения По меньшей мере 20 человек погибли в результате двух взрывов в спортивном клубе в Кабуле, ещё 60 получили ранения. Кроме того, в результате произошедшего погибли два журналиста Tolo News.

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23:31 Эксперт рассказал о возможных последствиях для Украины разрыва договора о дружбе с Россией Политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов в беседе с Inforeactor рассказал о возможных последствиях для Украины разрыва договора о дружбе с Россией.

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23:18 В УЕФА подтвердили, что ЦСКА подал заявку на проведение домашних игр Лиги чемпионов в «Лужниках» Московский футбольный клуб ЦСКА подал запрос на проведение домашних игр группового этапа Лиги чемпионов в «Лужниках».

23:18 Палата представителей США приняла законопроект, допускающий введение санкций за кибератаки Палата представителей конгресса США приняла законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении лиц и организаций, которые замешаны в киберпреступной деятельности.

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23:06 В Совфеде отреагировали на заявление Лондона о подозреваемых по делу Скрипалей Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал публикацию Королевской прокурорской службой Великобритании имён россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей.

23:03 Павлюченкова и Севастова не смогли выйти в полуфинал US Open в парном разряде Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представительница Латвии Анастасия Севастова потерпели поражение от австралийки Саманты Стосур и китаянки Чжан Шуай в четвертьфинале US Open в парном разряде.

22:58 Жителям Челябинской и Оренбургской областей дали рекомендации на случай землетрясений Представители МЧС России в Челябинской и Оренбургской областях дали рекомендации местным жителям на случай землетрясений, сообщает URA.RU со ссылкой на сайты региональных ведомств.

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22:02 Трамп предупредил, что США «очень рассердятся» в случае кровопролития в Идлибе Соединённые Штаты «очень рассердятся», если в сирийской провинции Идлиб начнётся кровопролитие, заявил американский президент Дональд Трамп.

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21:08 Стала известна стоимость билетов на матч ЦСКА — «Спартак» Стала известна стоимость билетов на матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком».

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