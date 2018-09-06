Польский журналист успокоил читателей: «Восток-2018» не предвестник войны, а средство устрашения

Грядущие учения «Восток-2018» НАТО воспринимает как подготовку к большой наступательной операции российских войск. Но они служат, лишь чтобы запугать Запад военной мощью России и заставить мир задрожать, успокаивает в комментарии для Gazeta Wyborczа польский журналист Вацлав Радзивинович.
«На следующей неделе Россия покажет нам, как говорил когда-то Никита Хрущёв, кузькину мать, то есть своё страшное, могущественное лицо», — говорит в комментарии для Gazeta Wyborcza польский журналист Вацлав Радзивинович.
На полигонах в Сибири на Дальнем Востоке должны пройти учения «Восток-2018» — cамые большие в истории России. Примут в них участие 300 тыс. солдат, причём только российских, потому что ещё будет китайская бригада. 36 тыс. бронемашин, танков, тысяча самолётов. «То есть это практически всё, что Россия имеет в арсенале», — подчёркивает журналист. Радзивинович утверждает, что в НАТО определили: эти учения на самом деле являются подготовкой к большой наступательной операции российских войск. «Но эти учения служат для того, чтобы нас — Запад — пугать военной мощью России», — уточняет он.
Польский журналист отмечает, что о цели этих учений написал австрийский немецкоязычный журнал Contra Magazin. По словам автора статьи, в течение нескольких дней учений «Восток-2018» лидер Кремля продемонстрирует возможности военной техники и технологий, которые превосходят все западные аналоги. И поэтому Запад будет дрожать. Он уверял, что ещё до окончания учений мир покажет, что напуган, — хотя бы залпом ракет РС-26 «Рубеж».
При этом Радзивинович подчёркивает, что этот эксперт, который скорее всего является инструментом российской пропаганды, а не настоящим западным экспертом, немного преувеличил. Ведь он должен знать, что ещё 22 марта агентство ТАСС объявило, что ракет РС-26 «Рубеж» Россия производить не будет из-за их высокой стоимости, считает польский журналист.
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