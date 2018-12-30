DLF: эксперт заверил — удар российских «Авангардов» Запад не отразит

Российский гиперзвуковой комплекс «Авангард» представляет «абсолютно реальную угрозу», и её необходимо принять всерьёз, заявил в интервью Deutschlandfunk эксперт из Германского авиационно-космического центра. На сегодняшний день эффективных средств противодействия подобным боевым системам по-прежнему нет, констатировал Дирк Цимпер.
Российский гиперзвуковой комплекс «Авангард» представляет «абсолютно реальную угрозу», и её необходимо принять всерьёз, заявил в интервью немецкой радиокомпании Deutschlandfunk эксперт из Германского авиационно-космического центра (DLR) Дирк Цимпер.
После мартовской речи Владимира Путина, в которой президент России представил новые боевые системы, даже глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен констатировал, что к сделанным главой Кремля заявлениям и этим комплексам необходимо отнестись со всей серьёзностью, поскольку они представляют реальную угрозу, напомнил Цимпер.
Отразить же удар российских гиперзвуковых комплексов «Авнвгард», по словам немецкого эксперта, очень непросто.
«Это действительно сложно. Разумеется, были проведены различные исследования, и работа над созданием средств противодействия подобным боевым системам продолжается. В данный момент эффективных средств противодействия пока, однако, нет, — заверил Дирк Цимпер.
То, что Соединённые Штаты не располагают средствами противодействия российскому гиперзвуковому оружию, подтвердил и генерал Джон Хайтен в ходе сенатских слушаний 20 марта 2018 года, подчеркнул эксперт Германского авиационно-космического центра.
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