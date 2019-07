National Interest усомнился в действенности американских ПРО в Европе

Американские системы противоракетной обороны Aegis Ashore, которые должны были быть размещены в Польше ещё полтора года назад, не прошли необходимого количества испытаний, сообщает The National Interest. Издание отмечает, что это не позволит достоверно узнать работают ли они в соответствии с планом, а также отстрочить устранение возможных неполадок.

США отстают от графика размещения систем противоракетной обороны в Европе, а также до сих пор не осуществили всех необходимых испытаний систем, призванных защитить страну от ракетных ударов различной мощности, которые могут нанести такие страны как Иран, а возможно, и Россия, пишет The National Interest.



Так, по данным Счётной палаты США, Агентство по противоракетной обороне страны провело лишь 7 из 11 запланированных на 2018 год тестирований.



Кроме того, до сих пор не окончена реализация начатого при бывшем президенте Бараке Обаме поэтапного адаптивного подхода развёртывания противоракетной обороны в Европе. Несмотря на успех первых двух фаз, третий этап, а именно размещение программы глобальной противоракетной обороны Aegis Ashore в Польше, так и не был завершён через 18 месяцев после намеченной даты.



Aegis Ashore представляет собой наземную версию американской корабельной многофункциональной боевой системы Aegis и состоит из мощного радара SPY-1 и 24 зенитных управляемых ракет SM-3. Предназначена она для защиты от баллистических ракет малой и средней дальности. При этом, как отмечает The National Interest, на вооружении у Ирана стоят ракеты средней дальности, которые теоретически могут быть оснащены ядерными боеголовками, в случае если страна сможет их создать.



Однако по иронии подобные задержки в размещении систем ПРО даёт разработчикам время устранить все неполадки.



«Задержка в полтора года при реализации третьего этапа поэтапного адаптивного подхода развёртывания противоракетной обороны в Европе даёт Агентству по противоракетной обороне возможность провести дополнительные тестирования и собрать больше данных об их функционировании», — приводит The National Interest слова экспертов, которые также обратили внимание на наличие соответствующих рекомендаций Министерства обороны США.



Издание отмечает, что это предоставит время для решения проблемы, которая стоит перед разработчиками ещё с 60-х годов прошлого века — как перехватывать несколько ракет и боеголовок, не перегружая систему.



Однако в агентстве считают необходимым сократить число испытаний по перехвату баллистических ракет и вовсе не проводить испытания, необходимые для оценки способности одновременного перехвата сразу нескольких ракет, до размещения систем в Польше.



При этом сокращение количества испытаний не позволит получить полную информацию о том, работают ли системы ПРО в соответствии с планом. Кроме того, может отсрочить процесс устранения неполадок, а также увеличить его стоимость, пишет The National Interest.