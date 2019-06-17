Welt: американские системы Patriot не защитят от российских сверхзвуковых ракет

Состоящие на вооружении у бундесвера ЗРК Patriot не способны обеспечить защиту от российских сверхзвуковых ракет, пишет Die Welt, ссылаясь на оценку сотрудника оружейного концерна MBDA Томаса Готтшильда. По мнению Готтшильда, Германии и другим странам НАТО нужно принять на вооружение новую систему противоракетной обороны, которую MBDA будет разрабатывать совместно с Lockheed Martin.

В немецкой военной отрасли разгорается спор по поводу принятия на вооружение новых средств ПВО, сообщает Die Welt. По мнению Томаса Готтшильда из европейского оружейного концерна MBDA, в свете новых угроз Германии нужна более современная система противоракетной обороны. Готтшильд привёл в пример новые российские сверхзвуковые ракеты, для защиты от которых нужны системы куда более совершенные, чем имеющиеся у бундесвера ЗРК Patriot, производимые американским концерном Raytheon.

Согласно информации издания, MBDA собирается начать сотрудничество с американским концерном Lockheed Martin: планируется создать современную систему противоракетной обороны, которая вытеснит Patriot не только из Германии, но и из многих других стран — членов НАТО. Raytheon, в свою очередь, надеется на то, что проект MBDA и Lockheed будет и дальше откладываться, а его издержки будут всё больше возрастать.

На данный момент стоимость проекта оценивается примерно в сумму €8 млрд, сообщает издание. Согласно планам MBDA, испытания новой системы должны начаться в 2027 году, а заменить Patriot она должна в 2030 году. Пока MBDA и Lockheed Martin не договорились о том, как оценивать риски: лишь после достижения согласия концерны смогут составить итоговое предложение, которое будет рассмотрено в бундестаге.

Что же касается Raytheon, поставляющих ЗРК Patriot, то они попытаются сделать ставку на сравнительную дешевизну своего продукта, а также на опыт, пишет Die Welt. По словам сотрудника Raytheon Брюса Эггерса, концерн готов представить модернизированную систему Patriot, которая будет в два раза дешевле, чем проект MBDA и Lockheed Martin. Кроме того, он отметил, что за последние четыре года системы Patriot были приняты на вооружение в Нидерландах, Швеции, Польше и Румынии.