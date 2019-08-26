NBC: «космическая преступница» из NASA объяснила свой проступок

Астронавт NASA Энн Макклейн, обвиняемая в несанкционированном доступе к банковскому счёту своей однополой супруги Саммер Уорден, не признаёт свою вину, передаёт NBC News. По словам адвоката Макклейн, его клиентка всего лишь проверяла семейные финансы. В настоящее время Макклейн и её обвинительница Уорден расторгают брак и судятся за опеку над ребёнком.

Астронавт Энн Макклейн провела в космосе 204 дня, облетев вокруг Земли более 3 тысяч раз. Но на Земле её могут ждать проблемы из-за того, к чему она, как сообщается, получила доступ во время полёта.



САММЕР УОРДЕН, однополая супруга Энн Макклейн: Я была в шоке и ужасе от такой её дерзости: она думала, что это сойдёт ей с рук!



Обвинение прозвучало на фоне ожесточённого судебного процесса о разводе и опеке. Саммер Уорден, жена, с которой Макклейн уже не живёт, заявляет, что та использовала компьютер на борту Международной космической станции, чтобы получить доступ к её банковскому счёту.



Пара судится из-за шестилетнего сына Уорден. В своём заявлении в Twitter Макклейн пишет: «Эти заявления однозначно не соответствуют истине. Мы переживали болезненный развод, который теперь, к сожалению, стал достоянием СМИ».



Её адвокат заявил The New York Times, что астронавт не сделала ничего плохого, только проверяла семейные финансы, как уже бывало раньше. Дело расследует генеральный инспектор NASA.



МАРК САНДАЛ, директор Центра международного космического права: Безусловно, если дойдёт до суда, суд США сможет осуществить уголовную юрисдикцию в отношении американского гражданина. Но это заставляет задуматься о более общих вопросах, потому что будут и другие дела, не такие простые.



Общественность уже не в первый раз слышит о Макклейн. Ранее в этом году исторический чисто женский выход в космос, в котором она должна была участвовать, был отменён, когда у NASA не нашлось второго женского скафандра.



ТЕЛЕВЕДУЩИЙ: Энн Макклейн.



Её в шуточной манере изображали на Saturday Night Live.



ЭЙДИ БРАЙАН, актриса: Они могут сделать специальный скафандр для собаки или специальный скафандр для обезьяны, но девочка-человек… Королевой Луны может быть только одна!



ЭНН МАККЛЕЙН, астронавт: Скажу честно, это было смешно, а нам вчера нужно было посмеяться.



Кристен с нами в студии. Это был смешной момент, но дело-то серьёзное. Что говорит NASA?



КРИСТЕН ДАЛГРЕН, корреспондент NBC News: Агентство говорит, что не комментирует личные вопросы или вопросы, связанные с личным составом. Как сообщается, Макклейн могла бы стать первой женщиной на Луне, она была одной из главных кандидатур. О том, как на это может повлиять нынешняя ситуация, ничего не говорят. Она заявляет, что полагается на систему.



Дата выхода в эфир 25 августа 2019 года.