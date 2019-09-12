Forbes: российская станция поможет разгадать тайну вращения Венеры

Венера — одна из двух основных планет нашей Солнечной системы, которая вращается по часовой стрелке. Как пишет Forbes, существует несколько гипотез по поводу необычного вращения этого космического тела, однако доказать их сейчас невозможно, поскольку для этого требуется провести большой объём вычислений. Шанс на разгадку способен дать запуск станции «Венера-4» в рамках возглавляемого Россией международного проекта.

Притом что сегодня Венера выглядит очень странно и представляет собой спрятанное под облаками «адское место» с запредельными значениями температуры и давления на поверхности, не подходящими для существования человека или животного, она также является одной из двух основных планет нашей Солнечной системы, которые вращаются по часовой стрелке. Как пишет Forbes, существует несколько гипотез, почему эта планета вращается именно ретроградно.

Возможно, на ранней стадии своего существования она столкнулась с большим небесным телом. Возможно, на поздних стадиях формирования планеты с ней столкнулось большое небесное тело, которое либо сместило ось планеты, либо «заставило» её изменить направление вращения. Как считает планетолог из Института космических исследований НАСА в Нью-Йорке Майкл Уэй, многие считают, что если в Венеру врезалось небесное тело, бывшее её спутником, то этот спутник должен был остаться на её орбите и вращаться вокруг неё, но очевидно, что это не так. Поэтому, согласно одной из гипотез, появилось второе небесное тело-спутник, который столкнулся со спутником Венеры и сбил его с орбиты. По словам Уэя, в этом случае два спутника сместились бы ниже по направлению к Солнцу.

«Это довольно-таки маловероятно, но возможно», — сказал Уэй.

Узнать это трудно, и этим никто и не занимался, говорит он, поскольку для этого требуется провести большой объём вычислений, а это недёшево, и нам не хватает данных о Венере.

По словам Уэя, единственная возможность разгадать загадку, связанную с вращением Венеры, в обозримом будущем — это намеченный запуск станции «Венера-4» в рамках возглавляемого Россией международного проекта, подготовка которого ведётся четыре года и для реализации которого создана Объединённая научная рабочая группа Роскосмос/ИКИ — НАСА. В октябре Уэй прилетает в Москву, чтобы представить свои идеи о потенциальных научных целях проекта «Венера-4» и местах посадки на поверхности планеты. Вероятным местом посадки станции на Венере будет одна из больших вулканических равнин.

«До сих пор агентство NASA только вносило средства для изучения проекта и возможного участия в нём NASA», — говорит Уэй. Но он говорит, что NASA может предоставить оборудование для осуществления полёта. Возможно, это будет экспериментальное оборудование и аппаратура, установленные на аэростате, или наземная станция, спускаемая на поверхность.

Если Россия обеспечит финансирование проекта «Венера-4» и осуществит запуск в ближайшем десятилетии, учёные попытаются оценить условия для длительного пребывания на Венере в прошлом и в настоящее время с помощью орбитального аппарата, посадочного модуля и одной или нескольких наземных станций, на которых могут быть установлены сейсмические приборы. Идея заключается в том, что спускаемые на поверхность станции могут выдерживать давление на поверхности, в 93 раза превышающее давление на Земле, и температуру +462 ˚С, возможно, до нескольких недель.

Если «Венера-4» обнаружит странные изотопные аномалии, которые можно объяснить только столкновением с небесным телом, это могло бы помочь разгадать загадку, связанную с вращением Венеры, говорит Уэй.