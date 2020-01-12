L'Express: «наверстали упущенное» — почти половину нового выпуска астронавтов NASA составили женщины

В космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне состоялась торжественная церемония выпуска новых астронавтов, среди которых практически половину составляют женщины, пишет L'Express. Беспрецедентно разнообразную по этнической принадлежности группу окрестили «Черепахами». Как рассказывает издание, в ближайшие годы они отправятся в первые полёты на МКС, а затем, возможно, примут участие в миссиях на Луне и Марсе.

В пятницу после двух с половиной лет тренировок в NASA 11 американских и два канадских астронавта, среди которых шесть женщин, присоединились к группе прошедших квалификацию для полётов на МКС, сообщает L'Express. Новый выпуск, прозванный «Черепахами», состоит из равного числа военных и учёных или иженеров, а также отличается беспрецедентным этническим разнообразием: здесь есть индийские, иранские и испанские фамилии.

«Однажды эти астронавты могут прогуляться по Луне в рамках программы «Артемида», а один из них, возможно, будет среди тех, кто впервые ступит на Марс», — цитирует французская газета речь директора NASA Джима Брайденстайна, которую он произнёс на торжественной церемонии в космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне (Техас). Брайденстайн добавил, что это «лучшие из лучших», которых отобрали из 18 тыс. претендентов в 2017 году. С тех пор они прошли тренировочный курс, включающий подготовку к выходу в открытый космос, приёмы работы с роботизированными инструментами на МКС, а также обучение русскому языку, который необходим для общения с российскими космонавтами. По словам Брайденстайна, «Черепахи» являются высококвалифицированной и этнически разнообразной командой, которая «представляет всю Америку».

Как напоминает издание, долгое время NASA оставалось мужской вотчиной: первыми астронавтами в 1950-х годах были лётчики-испытатели, а в рамках программы «Аполлон» на Луну высадились 12 человек, среди которых не было женщин. Только в 1983 году в космосе побывала первая американка Салли Райд — спустя 20 лет после полёта Валентины Терешковой.

Однако теперь Американское космическое агентство наверстало упущенное. Прошлый выпуск в 2013 году уже наполовину состоял из женщин, а во время церемонии в пятницу на МКС находились две американки: Кристина Кох и Джессика Меир. В то же время Россия в этом плане отстаёт: в последнем выпуске были только мужчины.

Отмечается, что несмотря на огромные финансовые и технологические проблемы директор NASA не перестаёт рассказывать о ренессансе космической программы, которую символизируют новые лица. Выпускников он назвал «поколением Артемиды» и пожелал им прославиться так же, как «поколение Аполлона». Амбициозная и сомнительная задача новой миссии, которую поставила перед NASA администрация Дональда Трампа, — вернуться на Луну в 2024 году. В этом году, спустя девять лет после последнего запуска коспического шаттла, предполагается возобновить пилотируемые полёты на МКС из США. При благоприятных обстоятельствах капсулы Crew Dragon (SpaceX) и Starliner (Boeing) должны совершить свои первые полёты с пассажирами, чтобы покончить с зависимостью американцев от российских «Союзов». Однако пробные испытания пустого Starliner оказались неудачными и неизвестно, доверит ли NASA своих астронавтов этому кораблю. Crew Dragon тем временем дожидается официальной сертификации.

Как пишет в заключение L'Express, новые астронавты отправятся в свои первые миссии через несколько лет — вероятно, сначала на МКС, где постоянно присутствуют по крайней мере три американских астронавта, проводящих в космосе около полугода. В первом полёте на Луну примут участие два человека — мужчина и женщина, которых, как уточнил директор NASA, выберут из предыдущего поколения астронавтов.