CNN: новейший марсоход NASA выяснит, была ли жизнь на Красной планете

Американское космическое управление NASA представило новейший марсоход, способный выяснить, существовала ли на Красной планете когда-либо жизнь, сообщает CNN. Как передаёт телеканал, ровер должен стать самым высокотехнологичным аппаратом в солнечной системе, в задачи которого войдёт даже производство кислорода из атмосферы Марса. Как сообщается, запуск марсохода назначен на лето следующего года.

Учёные американского космического управления NASA надеются, что новейший ровер, предназначенный для работы на Марсе, поможет определить, существовала ли на Красной планете когда-либо жизнь. Не имеющий названия космический аппарат увидел свет в пятницу. Запустить его NASA планирует следующим летом. Пол Веркаммен расскажет об этом подробнее.

ПОЛ ВЕРКАММЕН, корреспондент CNN: Я сейчас в стерильном цехе Лаборатории реактивного движения, а за моей спиной находится, как считается, самый высокотехнологичный аппарат в солнечной системе — марсоход миссии «Марс—2020». Среди новых особенностей аппарата: навигация, основанная на местности. Видите этот красный треугольник? В нем находится камера, которая будет делать снимки Марса, когда ровер опустится на парашюте в кратер. Что важно, эта камера сможет соотносить снимки, сделанные с орбиты так, чтобы ровер мог осуществить более смелую посадку — например, приземлиться в кратере. До этого космические аппараты всегда делали ставку на самое безопасное приземление на плоской поверхности. Это также позволит избежать случайностей, таких как обнажение горных пород или других неожиданностей, способных поставить под угрозу посадку любых аппаратов.

Кроме того, если посмотреть на этот аппарат, над которым работали триста учёных — вам отсюда плохо видно, однако вот эта коробка под названием MOXIE* очень важна. Дело в том, что MOXIE будет пытаться производить кислород из атмосферы Марса. И в дальнейшем, если мы планируем оправлять мужчин и женщин на Марс, нам потребуется возможность превращать атмосферу этой планеты в пригодный для дыхания кислород. Они не могут привести весь необходимый кислород с собой. Вот тогда-то в дело и вступит MOXIE, и, как уже было сказано, произведёт из атмосферы пригодный для дыхания воздух.

Итак, когда же состоится запуск марсохода миссии «Марс—2020»? На сегодняшний день старт намечен на июль — август 2020 года. В этот период мы снова приблизимся к Марсу, в том числе и здесь, на земле. Сегодня аппарат называют марсоходом миссии «Марс — 2020», однако среди студентов проходит конкурс на новое имя этого аппарата, и вскоре мы его узнаем. С репортажем из Пасадены с вами был Пол Веркаммен. Вернёмся в студию.

*Mars Oxygen ISRU Experiment (MOXIE) — экспериментальный инструмент, который будет производить кислород из атмосферы Марса (прим. ИноТВ)

Материал предоставлен CNN International

Дата выхода в эфир: 28 декабря 2019 года