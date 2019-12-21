Independent: космические войска США дадут бой России и Китаю на «последнем рубеже» Земли

03:00 ХК «Авангард» продлил контракт с главным тренером Канадский специалист Боб Хартли, являющийся главным тренером «Авангарда», объявил о подписании нового контракта с клубом.

03:00 Российская армейская авиация провела два воздушных патрулирования в Сирии Руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что российская армейская авиация провела ещё два воздушных патрулирования по нескольким маршрутам в Сирии.

03:00 «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в 18-м туре АПЛ В матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Лестер Сити».

03:00 Зеленский ввёл в действие решение СНБО по усилению кибербезопасности Украинский лидер Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О неотложных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности».

03:00 Рябинский назвал правильным решение Лебедева завершить карьеру Известный промоутер Андрей Рябинский считает, что поражение 40-летнего Дениса Лебедева в поединке с южноафриканцем Табисо Мчуну связано с возрастом россиянина.

03:00 Лавров назвал предложенные Киевом участки разведения сил в Донбассе Глава российского МИД в эфире программы «Большая игра» на Первом канале назвал предложенные Киевом участки разведения сил в Донбассе.

03:00 Мчуну назвал победу над Лебедевым самой важной в карьере Обладатель пояса Всемирного боксёрского совета (WBC) с приставкой Silver в первом тяжёлом весе Табисо Мчуну назвал победу над 40-летним россиянином Денисом Лебедевым наиболее значимой в профессиональной карьере.

03:00 В «Нафтогазе» оценили итоги переговоров с «Газпромом» по транзиту газа Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook прокомментировал итоги переговоров с «Газпромом» по заключению нового договора по транзиту газа в Европу через украинскую ГТС.

03:00 Промоутер считает, что Кудряшов проиграл бой Пейсару Промоутер российского боксёра Дмитрия Кудряшова Андрей Рябинский прокомментировал победу своего подопечного над чехом Вацлавом Пейсаром.

03:00 Надаль одержал победу над Циципасом в финале турнира в Абу-Даби Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале выставочного турнира в Абу-Даби.

03:00 В центре Москвы после ДТП загорелись две машины На Большой Садовой улице в центре Москвы после столкновения загорелись две машины. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

03:00 Абэ провёл телефонные переговоры с Трампом Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провёл телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

03:00 Лебедев не видит смысла в продолжении карьеры Российский боксёр Денис Лебедев считает, что ему нет смысла продолжать карьеру после поражения от южноафриканца Табисо Мчуну.

03:00 Месси забил 50 голов за календарный год Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в девятый раз за последние десять лет забивает 50 или более голов за календарный год.

03:00 Лебедев проиграл Мчуну решением судей Российский боксёр Денис Лебедев не сумел победить в первом поединке после возвращения на профессиональный ринг.

03:00 В Армении приняли на вооружение российские ЗРК «Тор» Российские зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2КМ» приняты на вооружение в Армении, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

03:00 Баскетболист ЦСКА рассказал о разнице между болельщиками в Европе и США Защитник московского ЦСКА Рон Бэйкер заявил, что впечатлён тем, как в Европе болельщики ходят на баскетбол.

03:00 В Башкирии в результате ДТП погибли три человека Около села Аскарово в Башкирии в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека. Об этом сообщили в МВД по региону.

03:00 Кремлёв заявил о готовности провести бой Кадырова с Александром Емельяненко Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что поддерживает инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о проведении поединка между ним и бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

03:00 Александрова обыграла Гиббс и вышла в финал турнира в Лиможе Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над американкой Николь Гиббс в полуфинале турнира категории «Челленджер» во французском Лиможе.

03:00 Абэ обсудил с Джонсоном экономические отношения после брексита Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провёл телефонные переговоры с британским коллегой Борисом Джонсоном, в ходе которых затронул тему экономических отношений двух стран после брексита.

03:00 «Барселона» крупно обыграла «Алавес» в 18-м туре Примеры В матче 18-го тура испанской Примеры «Барселона» одержала разгромную победу над «Алавесом».

03:00 Глава Приморья рекомендовал работодателям сделать 31 декабря выходным Губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал руководителей организаций региона в вопросе, делать ли выходным 31 декабря, опираться на мнение работников.

03:00 Кадыров вызвал на поединок Александра Емельяненко Глава Чечни Рамзан Кадыров посредством социальных сетей предложил поединок бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, а своим подписчикам — определить вид спорта, в котором может состояться подобный бой.

03:00 После нападения подростков на полицейских в Апатитах возбуждено дело В Мурманской области возбуждено уголовное дело после того, как в Апатитах группа подростков напала на двоих полицейских.

03:00 «Бавария» победила «Вольфсбург» в Бундеслиге благодаря двум голам в концовке матча Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Вольфсбургом» в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги.

03:00 «Газпром» и «Нафтогаз» договорились о размере оплаты услуг по транзиту Российский вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что «Газпром» и «Нафтогаз» договорились о размере оплаты услуг по организации транзита газа.

03:00 Кудряшов победил Пейсара в рейтинговом бою Россиянин Дмитрий Кудряшов одержал победу над чехом Вацлавом Пейсаром в рейтинговом боксёрском поединке в первом тяжёлом весе.

03:00 FIL продолжает подготовку к ЧМ-2020 по санному спорту в Сочи Международная федерация санного спорта (FIL) сообщила, что продолжает подготовку к проведению в Сочи чемпионата мира 2020 года.

03:00 В Курганской области в результате ДТП погибли три человека На трассе в Курганской области произошла авария с участием грузовика и легковой машины. В результате происшествия погибли три человека.

03:00 WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.

03:00 Юнгберг ответил на вопрос о своём будущем в «Арсенале» Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредди Юнгберг ответил на вопрос о своём будущем в клубе в свете назначения Микеля Артеты новым наставником команды.

03:00 Лавров рассказал о письме Трампа об отношениях США и России Глава российского МИД в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сообщил, что американский лидер Дональд Трамп прислал письмо, в котором заявил о готовности продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях России и США.

03:00 Глава Чукотки поддержал инициативу сделать 31 декабря выходным Глава Чукотского автономного округа Роман Копин поддержал инициативу сделать 31 декабря выходным.

03:00 Миронова о пасьюте: шесть промахов — это плохо Россиянка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.

03:00 Представитель ОБСЕ по СМИ призвал Эстонию воздержаться от давления на Sputnik Представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Арлем Дезир призвал эстонские власти воздержаться от ненужных ограничений в отношении сотрудников Sputnik в Эстонии.

03:00 Марадона рассказал о похищении НЛО Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона с юмором ответил на вопрос, верит ли он в НЛО.

03:00 Деян Станкович возглавил «Црвену Звезду» Сербский футбольный клуб «Црвена Звезда» объявил о назначения Деяна Станковича главным тренером команды.

03:00 В Госдуме оценили слова посла Украины в США об «агентах России» в ООН Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов прокомментировал RT слова посла Украины в США Владимира Ельченко, который предположил, что половина работающих в ООН россиян являются «агентами российских спецслужб».

03:00 Хачанов проиграл Джоковичу на выставочном турнире в Абу-Даби Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от серба Новака Джоковича в матче выставочного турнира в Абу-Даби.

03:00 Экхофф выиграла пасьют на этапе КМ в Анси, Куклина — 14-я Норвежка Тириль Экхофф одержала победу в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.

03:00 «Арсенал» и «Эвертон» не выявили победителя в матче АПЛ Лондонский «Арсенал» и ливерпульский «Эвертон» сыграли вничью в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

03:00 Козак рассказал о «форточке возможностей» для России и Украины Россия и Украина в связи продолжением транзита газа открыли «форточку возможностей» для достижения других договорённостей, заявил российский вице-премьер Дмитрий Козак.

03:00 Биатлонисты Логинов и Елисеев могут пропустить масс-старт на этапе КМ в Анси Россияне Александр Логинов и Матвей Елисеев могут пропустить гонку с общим стартом на 15 км на этапе Кубка мира во французском Анси.

03:00 На Украине возбудили 250 уголовных дел за занятие игорным бизнесом На Украине возбудили 250 уголовных дел по фактам занятия игорным бизнесом. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

03:00 «Севилья» победила «Майорку» в матче Примеры «Севилья» одержала победу над «Майоркой» в матче 18-го тура испанской Примеры.

03:00 Защитник «Аякса» выбыл на неопределённый срок из-за проблем с сердцем Защитник амстердамского «Аякса» и сборной Нидерландов по футболу Дейли Блинд из-за проблем с сердцем выбыл из строя на неопределённый срок.

03:00 Роджер Уотерс: дело Ассанжа призвано заткнуть людям рты Британский рок-музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в программе Афшина Раттанзи Going Underground на RT прокомментировал ситуацию вокруг основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

03:00 СМИ: Футболист «Спартака» может продолжить карьеру у себя на родине Аргентинский форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе попал в сферу интересов клуба из Буэнос-Айреса — «Бока Хуниорс».