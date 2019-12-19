OAN: американский генерал призвал не сдавать космос Китаю и готовиться к войне

У США есть космические технологии, которые могут стать ключом к могуществу и процветанию в XXI веке, однако пока американцы бездействуют, Китай строит в космосе военный флот, утверждает отставной генерал ВВС США Стивен Кваст. По его мнению, Америка непременно должна быть лидером, поэтому следующая большая война может развернуться в космосе.

Генерал ВВС в отставке предупреждает, что в вопросах освоения космоса Китай становится всё более сильным конкурентом (Соединённых Штатов Америки. — ИноТВ). По его словам, новая глобальная война, вероятно, будет разворачиваться в космическом пространстве. С подробностями корреспондент One America News Кристиан Роуз.



СТИВЕН КВАСТ, генерал-лейтенант ВВС США в отставке: Эти технологии, если их оптимизировать, могут изменить суть могущества в мире. И вы ничего не можете сделать, если у вас нет этого могущества.



Высказывания бывшего представителя ВВС США вызвали неоднозначную реакцию и пролили свет на последние военные технологии, способные изменить наши представления о следующей глобальной войне. По словам генерал-лейтенанта Стивена Кваста, у американских вооружённых сил есть революционные технологии в области транспорта, энергетики, информации и производства. Из его слов следует, что в будущем войны всё-таки могут стать космическими.



СТИВЕН КВАСТ: Эти технологии могут быть воплощены уже сегодня — новых экспериментов не требуется! — чтобы доставить любого человека из любой точки Земли в любую другую точку менее чем за час…



Кваст рассказал об этом в прошлом месяце, выступая в Хиллсдейлском колледже в Вашингтоне. По его словам, Соединённым Штатам срочно необходимо создать космические войска, несмотря на многочисленные международные конвенции и резолюции ООН, запрещающие военное использование космоса. Тем не менее Россия создала свои космические войска ещё в 2015 году, а у Ирана и Китая они есть уже много лет. Соединённым Штатам пока только предстоит учредить собственные космические войска — в соответствии с предложением, озвученным Дональдом Трампом в марте 2018 года.



По словам Кваста, Китай уже строит в космосе военный флот, чем, возможно, и объясняются китайские кражи интеллектуальной собственности, необходимой для такого смелого предприятия.



СТИВЕН КВАСТ: Подавать из космоса Wi-Fi. Вышки сотовой связи больше не потребуются. Подавать из космоса электроэнергию. Больше не потребуется включать телефон в розетку, он будет на непрерывной подзарядке, и вы сможете долгое время использовать эту энергию. Её можно применить в своих машинах, домах…



Тем временем, как утверждает Кваст, хотя у США и есть технологии для создания мощного военного присутствия в космосе, практических шагов в этом направлении пока предпринято не было. Он также заявляет, что космос становится всё более важным рынком для экономики XXI века.



Тогда как глобальные империи XVIII века строили своё экономическое процветание на морской торговле и могуществе флота, Кваст полагает, что сетевым экономикам нашего века придётся установить военный контроль над космосом. Это значит, что войны в будущем не избежать, ведь политические и экономические интересы мировых держав неизбежно схлестнутся на последнем рубеже.



СТИВЕН КВАСТ: И Китай спешно пускает корабли в этот открытый океан, к этому открытому пустынному месту, которое можно обратить в ресурсы и благодать для рынка.



В свете этого недавние сообщения о сверхзвуковых и подводных ядерных вооружениях, испытываемых Россией, а также о продвинутых ракетах с ядерным двигателем могут свидетельствовать о подготовке великих держав к конкуренции за пределами этой планеты.



Кваст предупреждает о новой космической гонке, которая, в отличие от чисто научных исследований космоса в прошлом веке, будет преследовать две цели — военную и экономическую. Если такой гонки не избежать, говорит Кваст, Соединённые Штаты должны быть лидерами во всех её аспектах.



СТИВЕН КВАСТ: И мы, американское общество, сидим на пляже в Майами, потягиваем пина-коладу и, глядя на волны, видим, как Китай строит свой флот, с линкорами и эсминцами, которые выходят в открытый океан, к этому континенту в три раза больше Африки. А мы ставим буйки и строим маяки.



В своих заявлениях и в ряде недавних статей Кваст ясно даёт понять: необходимо срочно увеличить инвестиции в аэрокосмический сектор и стимулировать американские космические технологии двойного назначения.



Однако критики могут сказать, что такие рассказы служат лишь одной цели — скармливают военной машине огромные бюджеты, в то время как угроза великой космической войны остаётся отдалённой фантазией.



Кристиан Роуз, One America News.



Дата выхода в эфир 16 декабря 2019 года.