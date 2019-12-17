SRF: Швейцария доверила свой космический телескоп российскому «Союзу»

Исследователи Бернского университета с напряжением ожидают запуска ракеты «Союз», которая должна доставить на орбиту высокоточный космический телескоп Cheops. Как сообщает швейцарский телеканал SRF, запуск этого аппарата станет важным шагом для изучения далёких экзопланет и поиска возможных источников жизни на них.
Швейцарские исследователи «дрожат от страха» за судьбу миссии Cheops, сообщается на сайте телеканала SRF.
Космический телескоп, разработанный учёными Бернского университета, сегодня стартует в космос из Южной Америки на ракете «Союз», и участники проекта ждут запуска в напряжённом ожидании, потому что опасаются, что что-то может пойти не так.
На кону пять лет работы и бюджет в размере €100 млн, отмечает швейцарский телеканал. По словам руководителя миссии в Бернском университете Вилли Бенца, среди членов команды ощущается напряжение в связи с предстоящим запуском. «Ракета может взорваться, вероятность мала, но такое может произойти», — пояснил он.
Годом ранее до взрыва дело не дошло, однако неудачный запуск ракеты «Союз» имел место, напоминает SRF. В целом российские ракеты считаются очень надёжными, сообщает швейцарский телеканал. Однако груз в ракете изрядно потряхивает, когда она разгоняется до скорости свыше 20 тыс. км/ч.
Этот щекотливый этап запуска предварительно имитировали на земле при помощи специальных вибростендов, но Бенц обеспокоен: «Несмотря на все тесты, некоторые элементы могут сместиться». Из-за того что в случае Cheops речь идёт о высокоточном телескопе, даже небольшое смещение оптических компонентов было бы фатальным: аппарат должен с беспрецедентной точностью произвести съёмку экзопланет, находящихся на расстоянии многих световых лет от Земли.
Когда телескоп будет выведен на орбиту и окажется на высоте 700 км, никто уже не сможет подобраться к нему, чтобы быстро что-то починить в случае неполадок. «Единственное, что мы можем сделать, если что-то не будет работать, это попытаться исправить это при помощи программного обеспечения», — заявил Бенц.
Однако несмотря на все сомнительные моменты, Вилли Бенц рад запуску телескопа. Это первый раз, когда Швейцария руководит европейским проектом в сфере космонавтики. Космический телескоп Cheops — важный шаг для изучения экзопланет и поиска возможных источников возникновения жизни в этих далёких мирах, заключает швейцарский телеканал SRF.
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