RFI: Венгрия намерена вернуться в космос к 2024 году — снова с русскими

В 2024 году Венгрия впервые со времён распада СССР планирует отправить человека в космос, пишет RFI. Как передаёт издание, этот проект страна намерена осуществить с помощью России, а не Европейского космического агентства. При этом эксперты сомневаются, что Будапешту хватит средств на космическую программу, а оппозиция критикует правительство за расходы, которые разумнее было бы потратить на социальную сферу.

К 2024 году Венгрия планирует отправить человека в космос — впервые со времён распада СССР, сообщает RFI со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто. Как напоминает издание, впервые страна отправила космонавта на орбиту в 1980 году. Им стал «венгерский Гагарин» Берталан Фаркаш, который провёл восемь дней на советской орбитальной станции «Салют-6».



Несмотря на то что Венгрия входит в ЕС, свой космический проект страна намерена реализовывать не совместно с Европейским космическим агентством, а «снова с русскими», отмечает сайт радиостанции. Несколько дней назад министр иностранных дел Венгрии провёл в Москве встречу с главой «Роскосмоса», на которой обсуждались будущие совместные проекты в космической отрасли. Будапешт намерен запускать в космос спутники и провести подготовку четырёх космонавтов, один из которых через четыре года будет отобран для полёта на российскую орбитальную станцию с космодрома Байконур.



Полёт венгерского космонавта в космос звучит как фантастическое предположение, признал Сийярто, заверив, однако, что страна достигла серьёзного прогресса в области космических исследований и готова к подобному шагу. По его словам, Венгрия готова инвестировать в проект €30 млн — вдвое больше, чем планировалось ранее. Однако, как отмечают эксперты. Этой суммы вряд ли будет достаточно, ведь отправка человека в космос — крайне дорогостоящее мероприятие.



Если проправительственная газета Magyar Nemzet приветствовала этот технологический прорыв, то оппозиционный еженедельник HVG раскритиковал «дорогостоящую авантюру» в стране, где государственные больницы до сих пор находятся в плачевном состоянии. А пародийная Партия двухвостой собаки выпустила партию футболок с изображением космонавта в комбинезоне с фольклорными мотивами с батоном перечной колбасы в руке и футбольным мячом под мышкой — отсылка к любимому спорту Виктора Орбана. Как поясняет издание, это изображение стало насмешкой над венгерским премьером-националистом, мечтающим о грандиозном будущем для своей страны.