CNBC: в состав экипажа МКС впервые надолго войдёт темнокожая американка
Астронавт НАСА Джанет Эппс станет первой темнокожей американкой, которая проведёт на МКС длительный срок — она вместе с коллегами Сунитой Уильямс и Джошем Кассадой вошла в состав экипажа космического корабля CST-100 Starliner производства компании Boeing, который в 2021 году совершит первый пилотируемый полёт к Международной космической станции, сообщает сайт канала CNBC со ссылкой на американское космическое агентство.
«Джанет Эппс совершенно закономерно пополнила ряды экипажа миссии Boeing Starliner-1, — заявила в интервью американскому телевидению заместитель администратора НАСА по пилотируемым исследовательским миссиям. — Она в полной мере дополняет остальных членов экипажа на этой первой полноценной по длительности пилотируемой миссии корабля Boeing».
Сама Эппс отреагировала на своё назначение в «Твиттере», заявив в опубликованном ей видео, что «с нетерпением ждёт» полёта в компании Уильямс и Кассады, говорится в материале CNBC.
По данным канала, Эппс родилась в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк. В 1992 году она окончила местный Колледж Ле Мойн со степенью бакалавра по физике, в 1994-м — получила степень магистра естественных наук в Мэрилендском университете в Колледж-Парке, а в 2000-м — докторскую степень в области авиа- и ракетостроения в том же заведении. До зачисления в программу подготовки астронавтов НАСА Эппс семь лет проработала в ЦРУ.
Как отмечает обозреватель CNBC, Эппс должна была стать членом команды МКС ещё два года назад — тогда она вошла в состав американского экипажа, который доставил на станцию российский корабль «Союз», и могла бы оказаться первым темнокожим человеком, пробывшим на орбите продолжительное время. Однако тогда астронавтку, которая даже успела пройти подготовку к полёту, без каких-либо объяснений отстранили от полёта. Её брат Генри Эппс заявлял, что причиной отстранения стал расизм со стороны НАСА, однако сама женщина в интервью прессе в 2018 году комментировать заявления брата отказалась, подчёркивает журналист. В свою очередь, американское космическое агентство, реагируя на обвинения, заявило: «НАСА считает этническое и социокультурное многообразие, а также принцип инклюзивности важнейшими факторами для успешности миссии, и этот подход находит отражение во многонациональности нашего корпуса астронавтов».
Новая миссия Эппс в 2021 году начнётся уже после аналогичной шестимесячной миссии астронавта НАСА Виктора Гловера, старт которой будет дан в конце этого года, говорится в материале CNBC. Это значит, что первым темнокожим человеком, который пробудет в космосе длительное время, станет именно Гловер.
Хотя и Эппс, и Гловер скоро станут частью истории, они будут не первыми темнокожими астронавтами, ступившими на борт МКС: как подтверждают в НАСА, на станции в общей сложности побывали шесть темнокожих американцев, включая Стефани Уилсон, посетившую её трижды, пишет сайт CNBC.
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