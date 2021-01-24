Guardian: в Лондоне вздохнули с облегчением — Байден всё же позвонил Джонсону

Борис Джонсон стал первым европейским лидером, пообщавшимся с новым президентом США Джо Байденом: лидеры в ходе телефонных переговоров в минувшую субботу обсудили сотрудничество по климату и торговле, пишет The Guardian. Как подчёркивается в материале издания, этот звонок наконец успокоил британское правительство, где опасались, что американский лидер с самого начала не поладит с премьером из-за его дружбы с Дональдом Трампом и ряда весьма жёстких выпадов в адрес американских демократов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу провёл первые телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом с момента инаугурации американского лидера в среду, сообщает The Guardian. По данным газеты, представители главы британского правительства доложили, что Джонсон поздравил Байдена с вступлением в должность и обсудил с ним дальнейший укрепление тесных связей между Лондоном и Вашингтоном.

Как пишет The Guardian, по итогам переговоров британский премьер написал на своей странице в Twitter: «Замечательно побеседовали сегодня вечером с президентом Джо Байденом. Рассчитываю, что мы будем углублять давний союз между нашими странами и продолжать восстановление экономики после пандемии коронавируса, следуя при этом зелёным и устойчивым курсом».

Официальный представитель премьер-министра сообщил, что Джонсон поприветствовал решение Байдена вернуть США в Парижское соглашение по климату и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). «Премьер-министр высоко оценил скорейшие шаги президента Байдена по решению проблемы климатических изменений и его намерени достичь углеродной нейтральности к 2050 году», — приводит The Guardian слова представителя.

«Опираясь на продолжительный опыт сотрудничества в плане безопасности и обороны между Соединённым Королевством и США, лидеры вновь выразили свою приверженность альянсу НАТО и нашим общим ценностям в плане продвижения прав человека и защиты демократии, — заявил чиновник. — Кроме того, они обсудили положительные стороны возможного соглашения о свободной торговле между нашими странами, и премьер-министр снова высказал намерение в кратчайшие сроки урегулировать имеющиеся в плане торговли проблемы. Лидеры рассчитывают провести личную встречу как только позволят обстоятельства и поработать в этом году вместе в рамках форумов G7, G20 и Конференции ООН по изменению климата».

Как отмечает обозреватель газеты, в британском правительстве на такой скорый звонок от Байдена наверняка отреагируют со вздохом «облегчения»: ранее там высказывались определённые опасения в связи с тем, как воспримут в новой президентской администрации США Джонсона, который успел приобрести репутацию близкого соратника прошлого президента США Дональда Трампа.

К британскому премьеру действительно с большим подозрением относятся несколько высокопоставленных функционеров Демократической партии в окружении Байдена, а последний к тому же — в отличие от упомянутого Трампа — не слишком положительно оценивает выход Соединённого Королевства из состава Евросоюза, констатирует журналист. Кроме того, многих американцев оскорбили высказанные Джонсоном ещё в 2016 году в рамках кампании перед референдумом о брексите замечания по поводу «кенийских корней» экс-президента США Барака Обамы, а Байден в своё время назвал нынешнего главу правительства Великобритании «клоном» Трампа «и в физическом, и в эмоциональном отношении», напоминает автор.

Как подчёркивает обозреватель The Guardian, британское правительство после инаугурации Байдена предпочло замять принятое новым президентом США решение убрать из Овального кабинета бюст Уинстона Черчилля — несмотря на то, что Джонсон несколько лет назад раскритиковал за тот же самый шаг Барака Обаму. Официальный представитель премьера прокомментировал ситуацию так: «Овальный кабинет — это личное рабочее пространство президента, и решения о том, каким должно быть его убранство, принимает президент по своему усмотрению. Мы нисколько не сомневаемся в том, что президент Байдена придаёт большое значение отношениям между Соединённым Королевством и США, и премьер-министр рассчитывает наладить с ним тесное сотрудничество».