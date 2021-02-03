Задержки и бумажная волокита — NTD о последствиях брексита для торговли между Лондоном и Брюсселем

Выход Великобритании из ЕС принёс самые большие изменения в торговле между сторонами, с тех пор как Лондон присоединился к блоку 48 лет назад. Как передаёт NTD, около пятой части всех британских мелких и средних предприятий прекратили экспорт в Европу, поскольку не справились с оформлением всех необходимых бумаг.

РАБОТНИК ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ: Доброе утро, сэр.

ВОДИТЕЛЬ: Доброе утро.

РАБОТНИК ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ: После брексита вам не разрешено провозить в Европу определённые продукты питания, такие как мясо, фрукты, овощи, рыбу. Всё в таком роде.

Таковы последствия брексита: бумажная волокита, увеличившееся время доставки и большие расходы.

РАБОТНИК ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ: Добро пожаловать в брексит, сэр. Извините.

Выход Великобритании из ЕС принёс самые большие изменения в торговле между сторонами, с тех пор как Лондон присоединился к блоку 48 лет назад.

МАЙКЛ ГОУВ, канцлер герцогства Ланкастерского: Мы ожидаем дополнительных перебоев с поставками. Особенно на маршруте Дувр-Кале.

БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Начали проявляться некоторые проблемы. Люди заполняют не те формы или возникают недоразумения.

Согласно данным, движение грузовиков с товарами между Великобританией и ЕС в январе этого года сократилось почти на 40% по сравнению с тем же периодом 2020-го.

Первыми пострадали британские рыбаки. Им предъявили новый список медицинских справок и таможенных деклараций. В итоге сроки доставки растянулись настолько, что европейские покупатели перестали приобретать их продукцию, не считая её свежей.

ДЭВИД СТИВЕНС, капитан корабля: В 1973 году Эдвард Хит пожертвовал рыболовством, чтобы присоединиться к блоку. Теперь, выходя из блока, Борис сделал то же самое. Но сейчас ситуация ещё хуже.

Пострадали и другие британские производители продуктов питания: от сыров до отборной говядины.

Около пятой части всех мелких и средних предприятий прекратили экспорт в Европу, поскольку не справились с оформлением всех бумаг.

Дата выхода в эфир 03 февраля 2021 года.