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Задержки и бумажная волокита — NTD о последствиях брексита для торговли между Лондоном и Брюсселем
Выход Великобритании из ЕС принёс самые большие изменения в торговле между сторонами, с тех пор как Лондон присоединился к блоку 48 лет назад. Как передаёт NTD, около пятой части всех британских мелких и средних предприятий прекратили экспорт в Европу, поскольку не справились с оформлением всех необходимых бумаг.

РАБОТНИК ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ: Доброе утро, сэр.

ВОДИТЕЛЬ: Доброе утро.

РАБОТНИК ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ: После брексита вам не разрешено провозить в Европу определённые продукты питания, такие как мясо, фрукты, овощи, рыбу. Всё в таком роде.
 
Таковы последствия брексита: бумажная волокита, увеличившееся время доставки и большие расходы.
 
РАБОТНИК ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ: Добро пожаловать в брексит, сэр. Извините.
 
Выход Великобритании из ЕС принёс самые большие изменения в торговле между сторонами, с тех пор как Лондон присоединился к блоку 48 лет назад.
 
МАЙКЛ ГОУВ, канцлер герцогства Ланкастерского: Мы ожидаем дополнительных перебоев с поставками. Особенно на маршруте Дувр-Кале.
 
БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Начали проявляться некоторые проблемы. Люди заполняют не те формы или возникают недоразумения.
 
Согласно данным, движение грузовиков с товарами между Великобританией и ЕС в январе этого года сократилось почти на 40% по сравнению с тем же периодом 2020-го.
 
Первыми пострадали британские рыбаки. Им предъявили новый список медицинских справок и таможенных деклараций. В итоге сроки доставки растянулись настолько, что европейские покупатели перестали приобретать их продукцию, не считая её свежей.
 
ДЭВИД СТИВЕНС, капитан корабля: В 1973 году Эдвард Хит пожертвовал рыболовством, чтобы присоединиться к блоку. Теперь, выходя из блока, Борис сделал то же самое. Но сейчас ситуация ещё хуже.
 
Пострадали и другие британские производители продуктов питания: от сыров до отборной говядины.
 
Около пятой части всех мелких и средних предприятий прекратили экспорт в Европу, поскольку не справились с оформлением всех бумаг.
 
Дата выхода в эфир 03 февраля 2021 года.
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NTD США Северная Америка
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