Daily Mail Оригинал

DM: «конкуренция основана на честных сделках» — британские политики раскритиковали признание Пекина «конкурентом» Лондона

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Ряд британских политиков осудили обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании, в котором Китай рассматривается в качестве «конкурента», тогда как Россия названа «враждебным государством», пишет Daily Mail. Так, по словам парламентария Тома Тугендхата, Пекин представляет большую угрозу интересам Лондона, чем Москва.
DM: «конкуренция основана на честных сделках» — британские политики раскритиковали признание Пекина «конкурентом» Лондона
Reuters

Председатель комитета по иностранным делам британского парламента Том Тугендхат выступил с критикой новой внешней политики Великобритании, в рамках которой Китай будет рассматриваться в качестве «конкурента», в то время как к России будут относиться как к «враждебному государству», пишет Daily Mail.

В преддверии представления комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны премьер-министром Борисом Джонсоном Тугендхат предупредил, что китайский лидер Си Цзиньпин представляет большую угрозу национальным интересам Великобритании, нежели президент России Владимир Путин.
 
Ожидается, что в обзоре Россия будет фигурировать в качестве «самой большой угрозы, исходящей со стороны государства», тогда как Китай будет назван лишь коммерческим «конкурентом». Тем не менее Тугендхат полагает, что пока влияние Москвы ослабевало из-за внутренних проблем, Пекин лишь укреплял свои международные позиции.  
 
«Я не уверен, что Георгий Победоносец назвал бы змея конкурентом. Конкуренция основана на честных сделках, сегодня мы видим совсем другое» — заявил политик, отметив, что даже в Брюсселе признали, что Пекин угрожает интересам Евросоюза и его партнёров.
 
С похожим предостережением выступил и глава Национального центра кибербезопасности Великобритании Киаран Мартин, предположив, что Китай представляет первый вызов «западной модели» со времён окончания холодной войны. По словам Мартина, по отношению к Пекину Лондон посылает «сбивающие с толку сигналы», однако связано это с тем, насколько «сложной проблемой» представляется выстраивание отношений с Поднебесной.
 
«Нам предстоит часто делать очень непростой выбор, вы понимаете, какие у нас отношения с Китаем и университетами? Какие у нас экономические связи и так далее? Однако, полагаю, в будущем мы будем более осторожны с технологической зависимостью от Китая», — приводит издание слова Мартина.
 
Как отмечает Daily Mail, обзор, в котором Джонсон также объявит об увеличении расходов на наступательное кибервооружение для противодействия России и Китаю, призван убедить страны ЕС в том, что Великобритания стремится продолжать играть важную роль в решении проблемы европейской безопасности в рамках НАТО.
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