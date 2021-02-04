SCMP: сокращение рождаемости в китайских регионах сигнализирует о национальном демографическом кризисе

Сразу в нескольких китайских регионах в 2020 году наблюдалось снижение уровня рождаемости, сообщает South China Morning Post. По мнению экспертов, хотя ещё рано делать выводы об общенациональной статистике, тенденция уже прослеживается и может говорить о проблемах на годы вперёд, если страна не добьётся «чудесных достижений», стимулируя граждан заводить больше детей.

Как показали данные по уровню рождаемости в китайских регионах, страна с самым высоким числом населения в мире движется в сторону демографического кризиса, пишет South China Morning Post. Китаянки рожают всё меньше детей, и, как предупреждают эксперты, такая тенденция может создать проблемы для масштабных планов Пекина по развитию страны, если, конечно, «чудесные достижения» в ближайшем будущем не сподвигнут народ обзаводиться потомством.

Ежегодный доклад по численности населения и уровню рождаемости на 2020 год не был опубликован вместе с другой экономической статистикой в январе, как это ожидалось. Государственное статистическое управление КНР объяснило, что задержка связана с тем, что в конце прошлого года в стране завершилась перепись населения, которая проводится раз в десять лет, и пообещало представить предварительные результаты этой переписи в апреле.

Тем не менее, как обращает внимание издание, в январе некоторые китайские провинции и города обнародовали местную статистику по уровню рождаемости. Как оказалось, в некоторых случаях в 2020 году этот показатель снизился на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Так, согласно региональным СМИ, в городе Гуанчжоу, административном центре мощного экономического центра — провинции Гуандун, в ушедшем году было зарегистрировано самое низкое число новорождённых за последнее десятилетие. Здесь родилось порядка 195 500 детей — на 17% меньше, чем в 2019 году, и на 33% меньше, чем в 2017-м. Схожая ситуация наблюдается по всей провинции, где в 2019 году числилось 1,43 миллиона новорождённых — самый высокий показатель по всем китайским регионам.

В Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе страны уровень рождаемости снизился на 16% и составил чуть более 80 тыс. детей. Даже ряд процветающих городов на востоке Китая, в которые в поисках работы съезжается много мигрантов, в 2020 году продемонстрировал существенное уменьшение числа новорождённых. В административном центре провинции Аньхой, Хэфэе, родилось на 23% меньше детей, чем в предыдущем году. В Вэньчжоу и Тайчжоу, расположенных в одной из самых богатых провинций КНР Чжэцзян, рождаемость снизилась на 19% и 33% соответственно.

«Хотя мы не можем делать выводы относительно общенациональной статистики, исходя из снижения уровня рождаемости в этих регионах, учитывая сокращение числа женщин репродуктивного возраста и другие факторы, мы считаем, что число новорождённых по всей стране за 2020 год будет значительно меньше, чем за 2019-й», — комментирует старший научный сотрудник китайского аналитического центра Centre for China and Globalisation (Центр исследования Китая и глобализации) Хуан Вэньчжэнь. Эксперт полагает, что статистика рождаемости на 2020 год, как ожидается, самая низкая за последние десятилетия, может оказаться ещё высокой по сравнению с последующими годами, «если страна не сделает каких-то чудесных достижений с помощью стимулирования населения к рождению детей в будущем».

По прогнозам государственного Исследовательского центра по вопросам населения и развития Китая, в течение следующих пяти лет страна войдёт в период «нулевого прироста», когда разница между числом рождений и смертей уменьшится до 1 млн. Тем не менее общее число населения по-прежнему будет свыше 1,4 млрд человек. По оценкам китайских экспертов Индия может перегнать КНР и стать самой населённой страной к 2027 году.

South China Morning Post подчёркивает: тенденция на снижение уровня рождаемости в Поднебесной наблюдалась ещё в 2019 году: китаянки родили в общей сложности 14,65 млн детей — самый низкий показатель с 1961 года.

Издание также добавляет, что КНР не единственная азиатская страна, которая столкнулась с проблемой сокращения числа новорождённых. В 2020 году население Южной Кореи сократилось впервые в истории страны. В России за ушедший год было зафиксировано самое масштабное сокращение за последние 15 лет — 500 тыс. человек.

Проблема старения населения вкупе с уменьшением доли трудоспособных граждан и необходимостью заботиться о большем числе пожилых оказывает ощутимое давление на правительства азиатских стран, продолжает газета. Но, как считают эксперты французского банка Natixis, решить вопрос простым ростом производительности труда и погоней за быстрым ростом ВВП не получится: «Некоторые азиатские страны, такие как Китай и Таиланд, будут по-прежнему в «ловушке среднего дохода», когда начнут стремительно стареть».