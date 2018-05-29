Telegraph: страх перед соцсетями ставит крест на традиции разгульных мальчишников

Традиция разгульных холостяцких вечеринок постепенно отмирает, поскольку женихи опасаются, что видеозаписи их пьяных выходок окажутся в сети, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на опрос, проведённый компанией The Big Domain среди тысячи британцев.

Как заявила треть опрошенных мужчин, они больше всего опасаются того, что позднее видео с мальчишника будет опубликовано и из-за этого будут разрушены чьи-то отношения, чей-то брак и даже карьера.

Наличие камер в телефонах, а также социальных сетей теперь означает, что видео с постыдными выходками теперь в считанные минуты могут стать вирусными.

Сексуальная объективация женщин во время мальчишников также вызывает беспокойство у современных мужчин. 56% опрошенных заявили, что они терпеть этого не могут и опасаются, что подобное, оказавшись в соцсетях, может навредить отношениям и карьере.

Как результат, в настоящее время 60% мужчин боятся посещать холостяцкие вечеринки, при этом 40% отказываются от подобных приглашений, а треть респондентов выразили надежду, что традиция проведения мальчишников отомрёт.

По мнению опрошенных, постыдные выходки, которые раньше считались безобидными, теперь в эру социальных сетей рассматриваются как крайне рискованные.

«Facebook и социальные сети играют свою роль в изменении традиционной культуры мальчишника, поскольку люди опасаются подвергнуться критике за свои выходки на празднике», — заявил директор по маркетингу компании The Big Domain Джеймс Старки.

В настоящее время организаторы праздников сообщают о росте числа совместных вечеринок жениха и невесты. Таким образом люди пытаются избежать тяжёлых последствий в социальных сетях, сообщает The Daily Telegraph.