Daily Telegraph Оригинал

Telegraph: страх перед соцсетями ставит крест на традиции разгульных мальчишников

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Сейчас, в эру цифровых технологий, наблюдается отмирание традиции разгульных мальчишников, пишет The Daily Telegraph. Как поясняется в статье, современные мужчины опасаются, что видеозаписи с их выходками на холостяцкой вечеринке могут оказаться в соцсетях и навредят их браку и карьере.
Telegraph: страх перед соцсетями ставит крест на традиции разгульных мальчишников
Reuters
Традиция разгульных холостяцких вечеринок постепенно отмирает, поскольку женихи опасаются, что видеозаписи их пьяных выходок окажутся в сети, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на опрос, проведённый компанией The Big Domain среди тысячи британцев.
 
Как заявила треть опрошенных мужчин, они больше всего опасаются того, что позднее видео с мальчишника будет опубликовано и из-за этого будут разрушены чьи-то отношения, чей-то брак и даже карьера.
 
Наличие камер в телефонах, а также социальных сетей теперь означает, что видео с постыдными выходками теперь в считанные минуты могут стать вирусными.
 
Сексуальная объективация женщин во время мальчишников также вызывает беспокойство у современных мужчин. 56% опрошенных заявили, что они терпеть этого не могут и опасаются, что подобное, оказавшись в соцсетях, может навредить отношениям и карьере.
 
Как результат, в настоящее время 60% мужчин боятся посещать холостяцкие вечеринки, при этом 40% отказываются от подобных приглашений, а треть респондентов выразили надежду, что традиция проведения мальчишников отомрёт.
 
По мнению опрошенных, постыдные выходки, которые раньше считались безобидными, теперь в эру социальных сетей рассматриваются как крайне рискованные.
 
«Facebook и социальные сети играют свою роль в изменении традиционной культуры мальчишника, поскольку люди опасаются подвергнуться критике за свои выходки на празднике», — заявил директор по маркетингу компании The Big Domain Джеймс Старки.
 
В настоящее время организаторы праздников сообщают о росте числа совместных вечеринок жениха и невесты. Таким образом люди пытаются избежать тяжёлых последствий в социальных сетях, сообщает The Daily Telegraph.
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