Verge: болгар массово заблокировали в Twitter, перепутав с русскими «троллями»
Решение Twitter проводить более активную борьбу с «троллями», похоже привело к неожиданным последствиям, судя по возмущению болгарских подписчиков социальной сети, пишет The Verge. «Всё больше людей недовольны тем, что их аккаунты были заблокированы, а сообщения удалены из бесед, по всей видимости, только из-за того, что они писали твиты кириллицей», — полагает издание.
Как отмечается, конкретная причина блокировки аккаунтов не была названа, однако «господствующая гипотеза», основанная на опыте пользователей, заключается в том, что «упоминание @YouTube или другого популярного аккаунта в посте, написанном на кириллице, может навлечь на вас неприятности».
According to Twitter’s criteria, a user is declared to have “links” to the Russian government if it “frequently tweets in Russian” pic.twitter.com/vscVNZBBUh— Michael Tracey (@mtracey) 1 ноября 2017 г.
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