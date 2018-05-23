Verge: болгар массово заблокировали в Twitter, перепутав с русскими «троллями»

Как сообщает The Verge, болгарские пользователи Twitter всё чаще жалуются на блокировку их аккаунтов в социальной сети и удаление сообщений, написанных кириллицей. По мнению издания, причина кроется в усовершенствовании механизмов охоты на русских «троллей», в результате чего все сообщения, написанные кириллицей, считаются подозрительными.

Решение Twitter проводить более активную борьбу с «троллями», похоже привело к неожиданным последствиям, судя по возмущению болгарских подписчиков социальной сети, пишет The Verge. «Всё больше людей недовольны тем, что их аккаунты были заблокированы, а сообщения удалены из бесед, по всей видимости, только из-за того, что они писали твиты кириллицей», — полагает издание.

Как отмечается, конкретная причина блокировки аккаунтов не была названа, однако «господствующая гипотеза», основанная на опыте пользователей, заключается в том, что «упоминание @YouTube или другого популярного аккаунта в посте, написанном на кириллице, может навлечь на вас неприятности».

Более того, если аккаунт автора такого сообщения и не заблокируют, у того, кто отвечает на него — тоже на кириллице, — шансов на блокировку даже больше. Эта проблема затронула в том числе и пользователей, чьи аккаунты были созданы ещё в 2009 году, а также обладателей многотысячной аудитории подписчиков.

Как сообщает автор статьи, хотя ему удалось проверить данные только болгарских пользователей Twitter, проблема коснулась не только представителей этого сообщества.

По мнению обозревателя The Verge, наиболее вероятное объяснение кроется в том, что Twitter решил модернизировать алгоритм «вылавливания» российских «ботов» и «троллей», и поскольку русские пользуются кириллицей, сообщения, написанные этими символами, считаются подозрительными.

According to Twitter’s criteria, a user is declared to have “links” to the Russian government if it “frequently tweets in Russian” pic.twitter.com/vscVNZBBUh — Michael Tracey (@mtracey) 1 ноября 2017 г.

«Только вообще-то кириллическую письменность придумали болгары», — уточняет журналист. Как напоминает автор, кириллица используется во многих странах помимо России, «и даже в самой России на самом деле не все тролли».

Как отмечается в статье, «невиновные» пользователи довольно быстро снова получают доступ к своим аккаунтам после блокировки, однако Twitter всё равно относится к ним, как к «цифровым изгоям», удаляя их сообщения и не позволяя посылать уведомления другим пользователям.

По словам автора статьи, когда у администрации социальной сети запросили комментарий по поводу происходящего, на ответ потребовалось два дня. «Мы разбираемся с этой проблемой и предпримем все необходимые шаги для её решения. При этом мы продолжим принимать меры для ужесточения нашей политики обслуживания и борьбы с вредоносными сетями и автоматическими сообщениями», — в конце концов прокомментировала ситуацию служба поддержки Twitter.

По убеждению The Verge, этот эпизод стал ещё одним доказательством «неотзывчивости» Twitter к обычным пользователям сети.