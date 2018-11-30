Guardian: в Австралии пилот небольшого самолёта заснул и пролетел мимо пункта назначения

Выполняя ранний рейс, пилот австралийских коммерческих авиалиний заснул за штурвалом самолёта и пролетел дальше своего пункта назначения, сообщает The Guardian. Как выяснилось, соня не выспался перед работой. Несмотря на то, что пилот находился в самолёте один, ему предстоит объясниться с властями, почему он вышел на рейс в таком состоянии.

В отношении пилота австралийских коммерческих авиалиний была начата проверка, после того как он, заснув за штурвалом, «перелетел» свой пункт назначения на 46 км, пишет The Guardian.

Пилот, личность которого пока неизвестна, был единственным человеком на борту лёгкого самолёта с двумя турбовинтовыми двигателями Piper PA-31 Navajo. Было раннее утро 8 ноября, рейс авиакомпании Vortex Air летел из города Девонпорт на остров Кинг в Бассовом проливе, разделяющем Австралию и Тасманию.

Человек, находившийся у штурвала, перевёл самолёт в режим «автопилота» и «случайно заснул», заявила авиакомпания. «Проблема проявила себя, когда авиадиспетчеры не смогли связаться с находящимся в рейсе пилотом и самолёт на автопилоте пролетел дальше своего пункта назначения», — говорится в заявлении Vortex Air.

Как сообщают австралийские СМИ, аудиозаписи из диспетчерской говорят о том, что с заснувшим пилотом пытались связаться несколько раз. Несмотря на возникшие трудности, в конце концов самолёт успешно приземлился на острове.

Управление транспортной безопасности и Управление безопасности полётов гражданской авиации Австралии начали проверку в отношении инцидента и возможной проблемы с недостаточным отдыхом пилота компании. Провинившемуся предстоит объясниться с властями.

По словам Vortex Air, пилот выполнял свой первый рейс после отпуска и совершил ещё несколько перелётов в тот же день. Насколько известно, этот человек вышел на работу, несмотря на то, что по личным причинам не смог как следует выспаться перед полётом.