Guardian: президент Нигерии опроверг сплетни о своей смерти и подмене двойником

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари опроверг слухи о том, что он умер, и его подменили двойником из Судана, пишет The Guardian. Как отмечает издание, поводом для этих сплетен стал долгий курс лечения Бухари, который тот проходил в Лондоне. Тем не менее, несмотря на солидный возраст, нигерийский лидер подчеркнул, что он по-прежнему полон сил и с нетерпением ждёт своего дня рождения.

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари опроверг ходящий по интернету слух о своей смерти и подмене на двойника из Судана, пишет The Guardian.



Бухари, который собирается участвовать в февральских выборах, в прошлом году провёл пять месяцев в Великобритании, где проходил курс лечения. Согласно одной из теорий, которую помимо интернет-пользователей подхватили и некоторые политические оппоненты Бухари, нигерийского лидера подменили на суданского двойника по имени Джубрил.



Доказательств для таких утверждений так и не появилось, однако это не помешало видеороликам, посвящённым этой теме, набрать тысячи просмотров на YouTube и в Facebook.



«Могу вас заверить, что я настоящий, — заявил Бухари. — Вскоре я буду праздновать своё 76-летие, и я всё ещё полон сил».



«Многие надеялись на то, что я умру, когда мне нездоровилось. Некоторые даже связались с вице-президентом, чтобы тот рассмотрел их кандидатуры на пост заместителя, так как они считали, что я умер. Это, конечно, сильно его смутило, и он навестил меня, когда я уже шёл на поправку в Лондоне», — сообщил он.



По словам нигерийского лидера, он с нетерпением ждёт своего дня рождения — 17 декабря. «Если кто меня и сможет терроризировать, так это мои внуки, которых расплодилось уже многовато», — добавил Бухари.



Заявление президента было озаглавлено следующим образом: «Это настоящий я, президент Бухари отвечает на голословные обвинения касательно клона». Запись, на которой коллеги президента смеются, слушая как тот отвечает на этот вопрос, была закреплена в ленте аккаунта Бухари в Twitter.