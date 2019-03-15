Telegraph: «девушка Бонда» призвала не менять пол «агенту 007»

Комментируя слухи о том, что роль «агента 007» могут отдать женщине, Ева Грин, сыгравшая подругу Джеймса Бонда в «Казино Рояль», заявила, что этого вымышленного агента британской разведки должен играть только мужчина. По мнению французской актрисы, у Бонда есть история, которую необходимо продолжать, пишет The Daily Telegraph.

Ева Грин, игравшая Веспер Линд в фильме «Казино Рояль», выступила против того, чтобы роль Джеймса Бонда играла женщина, пишет The Daily Telegraph.

На премьере диснеевского «Дамбо» французская актриса и бывшая «девушка Бонда» прокомментировала возможность перезапустить серию о легендарном шпионе и по примеру сериала «Доктор Кто» сменить пол главного героя.

«Я за женщин. Но я уверена, что Джеймс Бонд должен быть мужчиной. Нет никакого смысла делать его женщиной», — заявила Грин в интервью Vanity Fair.

«Женщины способны изображать различных персонажей, играть в боевиках или быть супергероинями. Но Джеймс Бонд должен оставаться мужчиной, а не становиться Джейн Бонд», — подчеркнула актриса.

«У этого персонажа есть история, которую необходимо продолжать. Его должен играть мужчина», — добавила она.

В новом фильме бондианы Дэниэл Крэйг сыграет агента 007 в последний раз. Картина, премьера которой уже неоднократно переносилась, должна выйти на экраны в начале следующего года, отмечает The Daily Telegraph.

Несколько актрис уже признавались, что готовы заменить Дэниэла Крейга. Эмилия Кларк, Джиллиан Андерсон, Приянка Чопра и Элизабет Бэнкс надеются, что им удастся получить роль вымышленного агента британской внешней разведки MI6, утверждает издание.

Мнение Грин разделяет супруга Крейга и победительница премии «Оскар» Рейчел Вайс. По её словам, автор бондианы Йен Флеминг «потратил уйму времени, чтобы выписать этого определённого персонажа, который определённо является мужчиной и определённым образом понимает женщин».

Между тем Идрис Эльба, который, по слухам, сам не прочь сыграть агента 007, полностью поддерживает коренное изменение бондианы. В одном из своих интервью актёр заявлял, что Бонд «мог бы быть чернокожей или белокожей женщиной». «Cделать (с серией. — ИноТВ) что-нибудь новое, почему бы и нет?» — риторически спрашивал он.