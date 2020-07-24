Stern: пандемия может усугубить проблему детской бедности в Германии

На данный момент в ФРГ насчитывается около 2,8 млн детей и подростков, живущих за чертой бедности, пишет Der Stern, ссылаясь на исследование фонда Бертельсманна. Исследователи фонда предупредили, что пандемия коронавируса может ещё сильнее усугубить проблему, ввиду того, что родители бедных детей, зачастую, работают на неполной занятости, а значит сильно рискуют потерять работу во время кризиса.
Миллионы немецких детей и подростков растут в нищете, пишет Der Stern: детская бедность остаётся одним из главных вызовов для Германии. Согласно оценке фонда Бертельсманна, в ФРГ насчитывается около 2,8 млн детей и подростков, живущих за чертой бедности (то есть 21,3% от всех лиц, младше 18 лет).
Несмотря на наличие проблемы, за последние годы значительного прогресса в вопросе детской бедности достичь не удалось, отмечает издание, ссылаясь на оценку фонда Бертельсманна. Исследователи фонда подчеркнули, что нерешённость этой проблемы имеет серьёзные последствия для взросления, благосостояния и образования детей. Кроме того, пандемия коронавируса может ещё больше усугубить ситуацию.
По словам одного из сотрудников фонда Бертельсманна Йорга Драгера, последствия пандемии особенно сильно затрагивает бедные семьи. Родители бедных детей, как правило, работают на должностях с неполной занятостью, а значит подвержены наибольшей угрозе сокращения во время кризиса. Кроме того, они зачастую не получают достаточных компенсаций и рискуют недосчитаться социальных выплат.
«Детская бедность в нашей богатой стране — это немыслимый скандал. Она подрывает жизненные шансы юного поколения», — приводит Der Stern слова депутата бундестага от партии «Левых» Дитмара Бартча. Бартч также заявил, что проблема детской бедности является серьёзным упущением Ангелы Меркель и всего правительства, не сумевшего добиться решительных изменений за последние годы.
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