Do Rzeczy: из-за эмансипации Польша переживает глубокий демографический кризис

По оценкам экспертов, в ближайшее десятилетие Польша лишится примерно миллиона своих жителей, а к 2100 году поляков станет меньше на 10 млн. При этом некоторые прогнозы выглядят ещё более удручающими, а призывы привлекать в страну мигрантов не помогут решить проблему, подчёркивает Do Rzeczy. Дело в том, что польским женщинам теперь ближе образ эмансипированной карьеристки, который им навязывает современная культура, а вовсе не многодетной матери семейства, подчёркивается в статье.

Демографический кризис — это одна из самых серьёзных проблем, с которой столкнулась в последнее время Польша. Все прогнозы указывают на то, что численность населения будет снижаться, а общество в целом продолжит «стареть», отличаются лишь оценки в отношении скорости этих процессов, пишет Do Rzeczy.



Опубликованные месяц назад результаты недавних исследований Евростата выглядят крайне неутешительно, отмечается в статье. По прогнозу, в ближайшее десятилетие Польша лишится примерно миллиона своих жителей, а к 2100 году поляков станет меньше на 10 млн. При этом доля пенсионеров относительно числа граждан трудоспособного возраста в Польше к тому времени будет самой высокой в Европе, сообщает Do Rzeczy.



А в статье, опубликованной польским медицинским журналом, прогнозы выглядят ещё более удручающими: там эксперты предсказывают, что к 2100 году население страны будет составлять лишь от 13 до 15 млн. «Это трагедия, концепций по предотвращению которой нет ни у одной политической силы. Так происходит потому, что все представители политического класса принадлежат уже к современному миру, в центре которого находится не семья, а освобождённый индивидуум. К такому миру принадлежит и польское общество», — подчёркивает автор.



По его мнению, корень проблемы заключается в установках и нормах современного общества. Статистические данные выглядят неутешительно: несмотря на кратковременные колебания, в целом естественный прирост населения в Польше показывает отрицательные значения. Более того, из исследований, посвящённых 2019 году, следует, что показатели естественного прироста оказались на самом низком уровне со времён Второй мировой войны, отмечается в статье.



Как сообщают польские СМИ, Министерство финансов намерено выделить крупную сумму для проведения дополнительного исследования, чтобы выяснить, почему демографическая ситуация в стране не улучшилась даже после запуска специальной программы поддержки. Но тот факт, что власти смотрят на демографический кризис под углом зрения социальных благ, демонстрирует полное непонимание темы, подчёркивает автор статьи. С его точки зрения, финансовая и социальная поддержка, безусловно, тоже важна, однако корни демографической проблемы заключаются в другом.



В прошлом, когда о сегодняшних социальных или жилищных условиях люди могли лишь мечтать, повышение рождаемости было естественным явлением — как и большие многодетные семьи, состоящие из представителей нескольких поколений, напоминает автор. Естественным считался порядок вещей, при котором главное внимание человека концентрировалось на своей семье. Сейчас жизнь в экономическом плане стала лучше, но при этом люди откладывают рождение потомков и решаются на одного, максимум двух детей, а многодетные семьи стали редкостью, отмечается в статье.



Проблема в том, что идею семьи как «центрального пространства» в жизни человека заменила сегодня концепция «индивидуума, ориентированного на самореализацию». Речь идёт не о том, что семья полностью утратила для людей значение — они всё ещё считают её важной, однако «функционируют уже в рамках нового формата», поясняется в статье. Это широкий феномен, порождённый «эмансипацией и секуляризацией», а также «доминированием примитивных индивидуалистских образцов» поведения, которые люди перенимают из «Секса в большом городе» и сериалов «Нетфликса», подчёркивает автор.



Причём эти изменения связаны, в первую очередь, с представительницами женского пола, поскольку на них традиционно лежали основные обязанности, связанные с материнством. Однако сейчас, особенно в больших городах, материнство стало считаться функцией, которая противоречит идеалу сильной, эмансипированной и стремящейся к самореализации женщины, отмечается в статье. Безусловно, существуют и исключения. Однако в Польше наметилась общая чёткая тенденция: женщины рожают всё меньше детей и при этом делают это во всё более зрелом возрасте, констатирует Do Rzeczy.



Причём такая тенденция наблюдается не только в Польше, а имеет глобальный характер, подчёркивает автор: «Запад стареет, Европа вымирает. Папа Франциск, пожалуй, совершенно справедливо назвал наш континент бесплодной, усталой и лишённой жизненных сил пожилой женщиной». Прирост населения можно наблюдать лишь в тех странах, которые решили обзавестись новыми жителями из числа мигрантов. Однако это «путь наименьшего сопротивления», который выглядит верным лишь на первый взгляд, предупреждает Do Rzeczy.



Пример других стран показывает, что неизбежным следствием наплыва мигрантов становится дестабилизация общей обстановки. В частности, долгое время американцев считали «образцовым примером политической нации» — однако последние события в США наглядно показали, какую важную роль там продолжают играть расовые и этнические признаки, говорится в статье. Проблемы, которые, казалось бы, удалось решить много десятилетий назад, внезапно вновь обозначились с удвоенной силой, подрывая устои государства, подчёркивает автор: «А о Франции или Германии можно, пожалуй, даже не упоминать».



Между тем польское общество уже и так расколото — а идея о том, что спасением от демографического кризиса станет создание нового блока, просто абсурдна, подчёркивается в статье: «Миллионы мигрантов не вольются в ряды поляков, а будут жить «рядом» с нами». Идея о том, что на польскую землю можно пригласить миллионы иностранцев, которые не уедут в более богатые страны Европы, а охотно ассимилируются, «станут поляками» и будут активно участвовать в политической и общественной жизни, просто наивна, предупреждает автор: «Ассимилируются лишь единицы, а не вся масса».



По его мнению, проблема здесь лежит не в социальной и не в миграционной плоскости. Причина демографического кризиса кроется в разрушении традиционной, существовавшей еще в XX веке картины мира, центром которого была семья — а женщина могла реализовать себя, в первую очередь, как жена и мать, а не как работница. «Демографический кризис невозможно преодолеть без отказа от самих эмансипационно-потребительских образцов, навязываемых нам XXI веком. Я не хочу защищать или критиковать эмансипацию, а просто стремлюсь указать на явление, которое стало причиной кризисной ситуации», — поясняет автор.

Между тем образец эмансипированной женщины, которая ведёт на рынке труда борьбу с мужчинами, уже закрепился, его невозможно отменить решением сверху, а любые попытки сделать это будут иметь лишь обратный эффект, констатирует Do Rzeczy. «Фактически мы наблюдаем сейчас противостояние двух концепций: традиционной, ориентированной на семью, и такой, в центре которой находится эмансипированный индивид. Побеждает не та идея, которая более рациональна, а та, которая более популярна», — говорится в статье.



При этом либеральным кругам уже не первый год удаётся успешно продвигать свои взгляды, самым ярким свидетельством чего служит существование ворочающей миллиардами индустрии поп-культуры, центральное место в которой занимают сериалы и фильмы. В то время как сторонники традиционных семейных ценностей пока вряд ли смогли предложить современным молодым женщинам что-нибудь такое, что склонило бы их принять консервативную концепцию мира, отмечает автор.

А если женщина видит, с одной стороны, картины, которые ей рисует современный либерализм — то есть мир, где она обладает свободой и сама принимает решения по поводу детей и работы, а с другой — устаревшую доктрину консервативного лагеря, предлагающего «приковать её цепью к кухне», то вполне логично и естественно, что она выбирает первое, подчёркивается в статье. «Именно от женщин зависит, как будет выглядеть Европа. И правым силам следует это, наконец, осознать», — заключает Do Rzeczy.