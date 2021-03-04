TVE: после 25 лет замалчиваний экс-президента Перу Фухимори обвинили в принудительной стерилизации женщин

Генеральная прокуратура Перу выдвинула обвинения против экс-президента страны Альберто Фухимори за кампанию по принудительной стерилизации женщин, стартовавшую в 1990-х годах, передаёт TVE. Как отмечается в материале, ранее в течение 25 лет это дело замалчивали и по нему не было никаких судебных подвижек.
Марию Элену стерилизовали 24 года назад, когда она рожала своего четвёртого ребёнка. Ей пригрозили, что не отдадут младенца, если она не пройдёт эту процедуру.
МАРИЯ ЭЛЕНА КАРБАХАЛЬ, жертва принудительной стерилизации: Когда я родила, они спрятали моего сына и поставили условие, что мне нужно сделать перевязку маточных труб.
В конце 90-х правительство Альберто Фухимори запустило кампанию по стерилизации, за которой скрывался жёсткий план по контролю рождаемости посредством угроз, давления и принуждения.
РАКЕЛЬ РЕЙНОСО, организация Manos Unidas: Их обманывали, говоря, что дадут им больше еды. Они жили в крайней бедности — и их положением пользовались.
Около 300 тысяч перуанок были подвергнуты стерилизации. Многие из них принудительно.
ДИОНИСИА КАЛЬДЕРОН, жертва принудительной стерилизации: Многие из нас, женщин, из-за этого сталкивались с домашним насилием. Так, меня избивал мой муж, который приревновал меня к врачу.
В результате хирургических операций некоторые погибли.
МАРИНА НАВАРРО, отделение Amnesty International в Перу: На протяжении многих лет они умирали от последствий этих операций, которые зачастую проводились в полевых условиях.
В течение 25 лет это дело замалчивали без каких-либо судебных подвижек.
БЕАТРИС ВИАНЬО, корреспондент TVE: Это первый случай, когда прокурор предъявляет официальные обвинения экс-президенту Альберто Фухимори за проводившуюся стерилизацию. Генеральная прокуратура представила свидетельства более 1300 женщин, принудительно подвергшихся этим операциям.
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