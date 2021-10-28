WSJ: напечатанные на 3D-принтере дома помогут решить жилищный вопрос в США
Дома, выполненные при помощи технологий трёхмерной печати, вскоре появятся недалеко от города Остин, столицы штата Техас. Это будет крупнейшим жилищным проектом в США, реализованным с использованием 3D-принтера, чтобы удовлетворить растущий спрос на жильё, сообщает The Wall Street Journal.
Для этого крупная компания по жилищному строительству Icon начала сотрудничать с инновационным стартапом из Техаса Lennar Corp. Они планируют уже в будущем году начать строительство 100 домов в окрестностях Остина.
Хотя Icon и другие застройщики уже создавали в США дома с использованием 3D-принтеров и ранее, этот проект призван проверить, насколько новые технологии позволяют вести строительство и удовлетворять покупательский спрос в гораздо больших масштабах, поясняется в статье. «Мы как бы переходим от одиночных построек и десятка домов к сотням», — подчеркнул Джейсон Баллард, исполнительный директор Icon.
Если этот крупный проект окажется успешным, это поможет устранить хроническую нехватку домов, выставленных на продажу на американском рынке жилья, и особенно в доступном для большинства покупателей ценовом диапазоне, отмечается в статье. По оценкам ипотечной компании Freddie Mac, в конце 2020 года дефицит домов, предназначенных для проживания одной семьи, составлял около 3,8 млн по сравнению с покупательским спросом.
Это связано также с тем, что перебои в цепочках поставок из-за пандемии COVID-19 затрудняли строительство. Кроме того, уже на протяжении многих лет строительная индустрия в США страдала от нехватки рабочих. «Так что должны быть альтернативные строительные решения, чтобы помочь устранить этот дефицит рабочей силы», — пояснил Эрик Федер, возглавляющий подразделение Lennar Corp. по венчурному капиталу и инновациям.
Подавляющее большинство домов, рассчитанных на одну семью, сейчас возводят в США прямо на месте, с использованием традиционных методов строительства и древесины. В новых домах от Icon вместо этого используется бетонный каркас, создаваемый при помощи 3D-технологии. Специальные 3D-принтеры высотой 15,5 футов способны возвести систему внешних и внутренних стен для одноэтажного дома площадью 2000 квадратных футов за одну неделю, при этом принтер выдавливает бетон слоями, словно зубную пасту из тюбика.
Они также могут напечатать и изогнутые стены, что позволяет создавать более креативные проекты домов, пояснили производители. При этом завершать строительство будут традиционными методами. Примерно такое же количество времени (около недели) сейчас требуется на создание дома и обычным строителям, однако авторы проекта надеются, что в будущем с развитием своих технологий они смогут ускорить процесс.
Кроме того, за счёт применения 3D-принтеров количество рабочих, необходимых на стройке каждого дома, сократится до трёх человек — в то время как традиционный метод требует присутствия от 6 до 12 строителей, говорится в статье. По словам представитей Icon, их дома по технологиям трёхмерной печати можно будет строить дешевле и с меньшим количеством отходов, в сравнении с обычными новостройками.
Однако потенциальным покупателям пока рано рассчитывать на какие-то значительные скидки, пишет The Wall Street Journal. Цены в рамках нового масштабного проекта будут на уровне среднерыночных, то есть в районе $450 тыс.
В то же время попытка расширить масштабы применения технологий трёхмерной печати может породить новые проблемы, предупреждает автор. Проекты компании Icon получили все необходимые разрешения со стороны местных властей — однако получение муниципальных разрешений может стать проблематичным, поскольку с этой технологией ещё не все хорошо знакомы.
Кроме того, потребители также могут скептически воспринять новую концепцию, а некоторых может оттолкнуть внешний вид домов, создаваемых на 3D-принтерах, полагает автор. Например, дома от Icon имеют горизонтальные выступы снаружи и на некоторых внутренних стенах, поскольку выполнены в технике многослойной печати.
Но возможно, некоторых покупателей будут больше привлекать такие дома, построенные с меньшим количеством отходов — что должно привести в будущем к экономии средств, полагает Маргарет Уилан, исполнительный директор инвестиционного банка для жилищной индустрии Whelan Advisory.
Спрос на покупку жилья в США резко вырос во время пандемии, поскольку покупатели воспользовались низкими процентными ставками по ипотеке, чтобы найти больше возможностей и места для работы из дома. В ответ выросла и активность в сфере жилищного строительства, особенно строительство новых домов на одну семью, как показывает статистика Министерства торговли США.
«Я думаю, что 2022 год станет годом, когда мы вновь заметим внимание к инновациям. Любое повышение производительности, любые инновации помогут нам обеспечить дополнительное предложение», — подчеркнул в этой связи Роберт Дитц, главный экономист Национальной ассоциации домостроителей.
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