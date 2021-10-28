WSJ: напечатанные на 3D-принтере дома помогут решить жилищный вопрос в США

В американском штате Техас планируется построить около сотни жилых домов при помощи 3D-принтера. Это будет крупнейший жилищный проект в США, созданный при использовании технологий 3D-печати. В ходе его реализации будет испытана способность этих инновационных технологий массово создавать дома и удовлетворять покупательский спрос в больших масштабах. В то же время авторы проекта предупреждают, что покупателям не стоит пока ждать крупных скидок или рассчитывать, что всё будет построено моментально, пишет The Wall Street Journal.

Дома, выполненные при помощи технологий трёхмерной печати, вскоре появятся недалеко от города Остин, столицы штата Техас. Это будет крупнейшим жилищным проектом в США, реализованным с использованием 3D-принтера, чтобы удовлетворить растущий спрос на жильё, сообщает The Wall Street Journal.



Для этого крупная компания по жилищному строительству Icon начала сотрудничать с инновационным стартапом из Техаса Lennar Corp. Они планируют уже в будущем году начать строительство 100 домов в окрестностях Остина.



Хотя Icon и другие застройщики уже создавали в США дома с использованием 3D-принтеров и ранее, этот проект призван проверить, насколько новые технологии позволяют вести строительство и удовлетворять покупательский спрос в гораздо больших масштабах, поясняется в статье. «Мы как бы переходим от одиночных построек и десятка домов к сотням», — подчеркнул Джейсон Баллард, исполнительный директор Icon.



Если этот крупный проект окажется успешным, это поможет устранить хроническую нехватку домов, выставленных на продажу на американском рынке жилья, и особенно в доступном для большинства покупателей ценовом диапазоне, отмечается в статье. По оценкам ипотечной компании Freddie Mac, в конце 2020 года дефицит домов, предназначенных для проживания одной семьи, составлял около 3,8 млн по сравнению с покупательским спросом.



Это связано также с тем, что перебои в цепочках поставок из-за пандемии COVID-19 затрудняли строительство. Кроме того, уже на протяжении многих лет строительная индустрия в США страдала от нехватки рабочих. «Так что должны быть альтернативные строительные решения, чтобы помочь устранить этот дефицит рабочей силы», — пояснил Эрик Федер, возглавляющий подразделение Lennar Corp. по венчурному капиталу и инновациям.



Подавляющее большинство домов, рассчитанных на одну семью, сейчас возводят в США прямо на месте, с использованием традиционных методов строительства и древесины. В новых домах от Icon вместо этого используется бетонный каркас, создаваемый при помощи 3D-технологии. Специальные 3D-принтеры высотой 15,5 футов способны возвести систему внешних и внутренних стен для одноэтажного дома площадью 2000 квадратных футов за одну неделю, при этом принтер выдавливает бетон слоями, словно зубную пасту из тюбика.



Они также могут напечатать и изогнутые стены, что позволяет создавать более креативные проекты домов, пояснили производители. При этом завершать строительство будут традиционными методами. Примерно такое же количество времени (около недели) сейчас требуется на создание дома и обычным строителям, однако авторы проекта надеются, что в будущем с развитием своих технологий они смогут ускорить процесс.



Кроме того, за счёт применения 3D-принтеров количество рабочих, необходимых на стройке каждого дома, сократится до трёх человек — в то время как традиционный метод требует присутствия от 6 до 12 строителей, говорится в статье. По словам представитей Icon, их дома по технологиям трёхмерной печати можно будет строить дешевле и с меньшим количеством отходов, в сравнении с обычными новостройками.



Однако потенциальным покупателям пока рано рассчитывать на какие-то значительные скидки, пишет The Wall Street Journal. Цены в рамках нового масштабного проекта будут на уровне среднерыночных, то есть в районе $450 тыс.



В то же время попытка расширить масштабы применения технологий трёхмерной печати может породить новые проблемы, предупреждает автор. Проекты компании Icon получили все необходимые разрешения со стороны местных властей — однако получение муниципальных разрешений может стать проблематичным, поскольку с этой технологией ещё не все хорошо знакомы.



Кроме того, потребители также могут скептически воспринять новую концепцию, а некоторых может оттолкнуть внешний вид домов, создаваемых на 3D-принтерах, полагает автор. Например, дома от Icon имеют горизонтальные выступы снаружи и на некоторых внутренних стенах, поскольку выполнены в технике многослойной печати.



Но возможно, некоторых покупателей будут больше привлекать такие дома, построенные с меньшим количеством отходов — что должно привести в будущем к экономии средств, полагает Маргарет Уилан, исполнительный директор инвестиционного банка для жилищной индустрии Whelan Advisory.



Спрос на покупку жилья в США резко вырос во время пандемии, поскольку покупатели воспользовались низкими процентными ставками по ипотеке, чтобы найти больше возможностей и места для работы из дома. В ответ выросла и активность в сфере жилищного строительства, особенно строительство новых домов на одну семью, как показывает статистика Министерства торговли США.



«Я думаю, что 2022 год станет годом, когда мы вновь заметим внимание к инновациям. Любое повышение производительности, любые инновации помогут нам обеспечить дополнительное предложение», — подчеркнул в этой связи Роберт Дитц, главный экономист Национальной ассоциации домостроителей.