Илон Маск: «если люди не будут рожать больше детей, цивилизация разрушится»

Вопреки распространённому мнению, что мир перенаселён, низкий уровень рождаемости и его дальнейшее снижение представляют «одну из наиболее серьёзных угроз для цивилизации», заявил миллиардер Илон Маск в ходе конференции для лидеров бизнеса. Также, как сообщает Insider, предприниматель отметил, что люди не должны жить вечно, иначе общество станет закостенелым и новым идеям не будет места.

Миллиардер и гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что в мире «недостаточно людей» и это может стать угрозой для человеческой цивилизации, сообщает Insider.

«Думаю, одна из наиболее серьёзных угроз для цивилизации — это низкий уровень рождаемости и стремительно снижающийся уровень рождаемости», — отметил предприниматель в ходе ежегодной конференции для лидеров бизнеса, организуемой газетой The Wall Street Journal.

«И тем не менее так много людей, в том числе людей умных, считают, что в мире слишком много людей и что численность населения выходит из-под контроля. Но всё в точности наоборот. Пожалуйста, взгляните на статистику — если люди не будут рожать больше детей, цивилизация разрушится, запомните мои слова», — предсказал Маск.

Как отмечает Insider, миллиардер затронул тему рождаемости, отвечая на вопрос о новом проекте своей компании — «человекоподобном роботе» Tesla Bot. Как утверждают создатели, он разрабатывается с использованием искусственного интеллекта, задействованного в автомобилях Tesla с функцией самоуправления, и «со временем сможет стать универсальной заменой для человеческого труда».

По данным Всемирного банка, уровень рождаемости в мире постоянно снижается с 1960 года, напоминает издание.

Также в ходе конференции Маск затронул тему старения. По мнению предпринимателя, люди не должны пытаться продлить свою жизнь на слишком долгий срок. «Мне кажется, нам важно умирать, потому что в большинстве случаев люди не меняют своё мнение — они просто умирают. Если они будут жить вечно, мы можем превратиться в закостенелое общество, где новые идеи не могут проложить себе дорогу», — пояснил миллиардер.

Маск добавил: «Я сейчас не пытаюсь высмеивать старение. Я просто говорю, что некоторые люди у нас занимают очень важные посты, на которых им приходится принимать очень важные для безопасности страны решения. И чтобы принимать верные решения, таким людям необходимо обладать адекватным мышлением и когнитивными способностями, ведь от них зависит вся страна».

На прошлой неделе предприниматель опубликовал на своей странице в Twitter пост, в котором предложил установить ограничение на возраст, после которого нельзя претендовать на политическую должность — 70 лет.

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2021

Позднее Маск продолжил мысль в ветке Twitter, обратив внимание, что для членов палаты представителей, сенаторов и президентов уже существует минимальный необходимый возраст — соответственно, должен быть и максимальный.

— Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2021