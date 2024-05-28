В Финляндии вновь осквернили могилу советских солдат

Захоронение советских солдат в Финляндии дважды подверглось вандализму в течение месяца, сообщает Yle. Финляндия обязалась ухаживать за могилами советских солдат по двустороннему соглашению с Россией, отмечает издание.

Могила советских военнопленных на кладбище Кивико в Хельсинки в этом месяце дважды стала объектом вандализма, сообщает финский сайт Yle. На кладбище Кивикко похоронены 34 советских солдата, большинство из которых были военнопленными.

Директор Агентства регионального управления Восточной Финляндии Ану Лильестрём рассказала Yle, что это не единичный случай. По её словам, осквернять могилы стали с началом СВО.

Финляндия обязалась ухаживать за могилами советских солдат в рамках соглашения с Россией. Российская сторона, в свою очередь, обеспечивает уход за могилами и памятниками финским солдатам на российской территории, сообщает сайт.