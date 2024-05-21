Bloomberg: правительство Финляндии решило не допустить притока мигрантов с помощью нового законопроекта

Финское правительство направило в парламент законопроект, с помощью которого собирается остановить приток мигрантов через российскую границу, пишет Bloomberg. Согласно этому документу, пограничники получат право блокировать для иммигрантов въезд в страну или депортировать их туда, где принимаются заявления о предоставлении международной защиты.
Правительство Финляндии внесло на рассмотрение законопроект, цель которого — остановить приток мигрантов и просителей убежища через границу с Россией, пишет Bloomberg.
Этот законопроект позволит пограничникам блокировать въезд в страну таким мигрантам или депортировать их туда, «где принимаются заявления о предоставлении международной защиты», заявил журналистам премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Его заявление прозвучало уже после того, как данный документ был отправлен в парламент на рассмотрение.
Если эта инициатива получит поддержку со стороны финских законодателей, то это позволит Хельсинки открыть пограничные пункты на границе с Россией.
Осенью прошлого года Финляндия, как напоминает издание, вместе с другими странами-членами ЕС и НАТО столкнулась на своей границе с притоком мигрантов, которым, как утверждается в статье, добраться до туда помогали российские власти.
Чтобы положить этому конец, страна в ноябре закрыла все дорожные контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, поскольку финское правительство посчитало этот приток мигрантов преднамеренной попыткой подорвать национальную безопасность.
Министр иностранных дел этой страны Элина Валтонен в понедельник заявила о наличии «значительного» интереса к этой законодательной инициативе Хельсинки со стороны стран, граничащих с Россией или её союзницей Белоруссией.
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