RTBF: «положение трудное как никогда» —Украине отчаянно не хватает боеприпасов и западной помощи

21:50
Кабмин до 2040 года разрешил поставки с «Ямал СПГ» бывшей «дочке» «Газпрома»
Кабмин разрешил поставки СПГ с завода «Ямал СПГ» бывшей «дочке» «Газпрома» в Германии SEFE до 2040 года.
21:46
У Гуменника обнаружили двухстороннюю пневмонию
Тренер Виктория Дайнеко сообщила, что фигурист Петр Гуменник заболел пневмонией, но не теряет надежды выступить на Спартакиаде.
21:45
Абдулаев победил Джанаева и вышел в финал Гран-при АСА
Российский боец смешанных единоборств Шамиль Абдулаев нанёс поражение своему соотечественнику Абдул-Рахману Джанаеву на Absolute Championship Akhmat (ACA) 170 в Москве.
21:41
Axios: Израиль отверг требования ХАМАС, но всё ещё готов к переговорам
Израиль ответил Египту и Катару, что отвергает требования движения ХАМАС по предложениям о сделке по освобождению заложников, но готов к переговорам.
21:40
Сорин считает, что Коростелёву просто не повезло в спринте на Спартакиаде
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что у него, как у тренера, нет вопросов к Савелию Коростелёву и его результатам в спринте классическим стилем на Спартакиаде.
21:38
МИД: Россия признательна ОАЭ за содействие в возвращении с Украины 100 военных
Россия признательна ОАЭ за содействие в возвращении 100 военных, удерживаемых Украиной, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
21:35
Сорин: большая работа позволяет Большунову отыгрывать секунды везде, где можно
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил выступление Александра Большунова в спринте классическим стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
21:35
Хачанов обыграл Чжичжэня и вышел в полуфинал турнира в Марселе
Россиянин Карен Хачанов оформил выход в 1/2 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе (Франция).
21:30
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы
Взрывы раздались в прибрежных районах подконтрольного ВСУ Херсона. Об этом сообщил глава местной администрации Роман Мрочко.
21:26
Морозов переизбран на пост президента Континентальной хоккейной лиги
Алексей Морозов продолжит исполнять обязанности президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:26
Посольство США в Молдавии осудило поджог центра НАТО в Кишинёве
В посольстве США в Молдавии осудили поджог офиса Информационного центра НАТО в Кишинёве.
21:20
Косторная пропустит Спартакиаду сильнейших из‑за травмы плеча
Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная заявила, что не будет участвовать в Спартакиаде сильнейших из‑за повреждения плеча.
21:14
Слипенко проиграл нокаутом Дипчикову в первом раунде на АСА 170
Российский боец смешанных единоборств Виталий Слипенко потерпел поражение от болгарина Николы Дипчикова в поединке Absolute Championship Akhmat (ACA) 170 в Москве.
21:14
Муравьёва и Петросян выступят на Спартакиаде-2024 в фигурном катании
Стал известен список участников Спартакиады сильнейших — 2024 в фигурном катании.
21:14
NYT: на Западе считают, что без помощи США ВСУ скоро потерпят крах
На Западе считают, что без помощи США Украине высока вероятность постепенного краха ВСУ на поле боя в этом году, сообщает The New York Times.
21:10
Постпред России: доля расчётов в нацвалютах между странами СНГ превысила 85%
Доля расчётов в национальных валютах во внешней торговле между странами СНГ в 2023 году превысила 85%.
21:08
Врач Асанов заявил, что вероятность переохлаждения повышается в оттепель
Врач-терапевт Видновской КБ Минздрава Московской области Тимур Асанов рассказал, почему вероятность переохлаждения повышается в оттепель.
21:05
«Зенит» не рассматривает аренду отправленного в дубль Кругового
Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев дал понять, что защитник Данил Круговой отработает свой контракт до конца.
21:03
Авербух: включение фигурного катания в фиджитал кажется фантастикой
Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух оценил идею включения фигурного катания в Игры Будущего и число дисциплин фиджитал‑спорта.
21:03
Театр Олега Табакова представит спектакль «Ревизор» в Кирове
Московский театр Олега Табакова представит в Кирове спектакль «Ревизор».
20:58
Треть россиян с пониманием относятся к рабочим звонкам в нерабочее время
Согласно новому исследованию, 35% россиян с пониманием воспринимают рабочие звонки в нерабочее время. Столько же респондентов такие случаи сильно раздражают, но они всё равно берут трубку.
20:58
В Москве задержали подозреваемого в краже денег у участника СВО в госпитале
Полицейские задержали подозреваемого в краже денег у пациентов в госпитале.
20:53
Дебютный гол Угальде помог «Спартаку» разгромить «Шабаб Аль-Ахли»
Московский «Спартак» нанёс поражение эмиратскому «Шабаб Аль-Ахли» в матче Зимнего кубка РПЛ в ОАЭ.
20:53
Турэксперт Осипова высказалась о спросе на туры в Таиланд
Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова рассказала о спросе на туры в Таиланд.
20:46
«Пари НН» и Артур Нигматуллин приняли участие в благотворительной акции
Вратарь Артур Нигматуллин, признанный болельщиками «Пари НН» лучшим игроком команды в первой части сезона-2023/24, получил возможность выбрать фонд, в который букмекерская компания направит 500 тыс. рублей.
20:46
Кинолог Голубев рассказал, как научить щенка оставаться дома одному
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как научить щенка оставаться дома одному. По его словам, это нужно делать постепенно.
20:41
Премьер-министр Болгарии: фермеры достигли договорённости с властями
Болгарские фермеры достигли договорённости с властями о размерах компенсации потерь из-за импорта дешёвой сельхозпродукции с территории Украины.
20:40
Семак — об уходе Ду Кейроса в «Гремио»: у «Зенита» есть кем заменить
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак не видит большой трагедии в переходе полузащитника Ду Кейроса в бразильский «Гремио».
20:39
Доля кроссоверов на российском авторынке достигла 70,6%
Доля кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) на российском авторынке в январе 2024 года достигла 70,6% от общего количества проданных новых легковых машин.
20:39
Психолог Моргунов объяснил нежелание некоторых людей работать с родственниками
Доктор психологических наук Евгений Моргунов рассказал, почему некоторые люди не хотят работать с родственниками.
20:39
Железнодорожным транспортом в Кисловодск приехали 1,4 млн человек в 2023 году
Железнодорожным транспортом в Кисловодск приехали 1,37 млн человек в 2023 году, что на 8% больше, чем годом ранее.
20:39
В Петербурге почтили память государственного деятеля Анатолия Кони
В Санкт-Петербурге 9 февраля отметили 180-летие со дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля, юриста Анатолия Кони.
20:38
В Петербурге Троицкий мост подсветят в честь китайского Нового года
В Санкт-Петербурге Троицкий мост украсят праздничной подсветкой вечером 9 февраля в честь наступающего Нового года по китайскому календарю.
20:38
СК: ВС Украины обстреляли автомагазин в Токмаке, предположительно, из HIMARS
ВС Украины обстреляли автомагазин в Токмаке Запорожской области, предположительно, из установки HIMARS.
20:38
В Омской области подвели итоги работы Центра поддержки экспорта за 2023 год
В Омской области 770 предпринимателей получили содействие регионального Центра поддержки экспорта (ЦПЭ). Это восьмой показатель по стране по итогам прошедшего года.
20:38
В Кирове обсудили программу мероприятий ко Дню молодёжи
Министр молодёжной политики Кировской области Георгий Барминов рассказал о концепции празднования Дня молодёжи в Кирове 29 июня.
20:38
В Казани с начала февраля выпало 93% месячной нормы осадков
В мэрии Казани сообщили, что с начала февраля в городе выпало 93% от месячной нормы осадков, то есть примерно 34,6 мм снега.
20:37
«Поезд Победы» пробудет в Тверской области с 14 по 17 февраля
В Тверскую область вновь прибудет «Поезд Победы». 14 и 15 февраля он остановится в Кашине, 16 и 17 февраля — в Калязине.
20:30
«СТРАНА.ua»: в центре Киева прошла акция с требованием вернуть Залужного
На площади Независимости в центре Киева прошла акция против отставки экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.
20:29
Ставропольский онкодиспансер получил 255 единиц оборудования
Ставропольский краевой клинический онкодиспансер получил более 255 единиц оборудования.
20:25
В Подмосковье построят три высоковольтные подстанции к 2026 году
В Чехове, Раменском и на границе Домодедова построят три высоковольтные подстанции для распределения нагрузки электросетей к 2026 году.
20:21
Число ДТП с пострадавшими в Подмосковье снизилось в 2023 году
Количество ДТП с пострадавшими в Московской области снизилось в 2023 году.
20:20
Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр more.tv из-за сериала с ЛГБТ-тематикой
Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр more.tv на 500 тыс. рублей из-за сцен с ЛГБТ*-тематикой в сериале «Хроники Шаннары».
20:19
Футболисты «Зенита» в товарищеском матче уступили «Аль-Райяну»
Петербургский «Зенит» в матче Кубка равноправия потерпел поражение от катарского «Аль-Райяна».
20:16
В Крыму засеяли более 500 тысяч га озимыми и яровыми культурами
Под урожай 2024 года посевная площадь озимых и яровых культур в Крыму превысит 800 тыс. га. Аграрии засеяли уже более 500 тыс. га полей.
20:15
ХАМАС: движение способно продолжать противостояние Израилю в секторе Газа
Палестинское движение ХАМАС способно продолжать противостоять Израилю, сообщил представитель пресс-службы движения в Ливане Валид аль-Килани.
20:15
Сорин: видно, что Устюгов сейчас находится не в нужных кондициях
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о готовности Сергея Устюгова к Спартакиаде сильнейших.
20:12
В Подмосковье проведут акцию «Сохраним природу вместе!»
Акция «Сохраним природу вместе!» состоится в Московской области 17 февраля.
20:10
Сорин: я настоял, чтобы Степанова бежала классический спринт на Спартакиаде
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что Вероника Степанова не хотела участвовать в классическом спринте на Спартакиаде сильнейших.
20:08
Гостями проекта «Ямальские встречи» станут Ксения Алфёрова и Егор Бероев
В рамках проекта «Ямальские встречи» в ЯНАО приедут актёры Ксения Алфёрова и Егор Бероев, палеоантрополог Станислав Дробышевский и альпинист Сергей Кофанов.