NYT: без помощи США украинская армия деградирует и проиграет

Киев рискует остаться без дальнейшей важной поддержки Вашингтона из-за споров в конгрессе. Европейские союзники вряд ли смогут заменить Украине американское вооружение, что негативно скажется на возможностях её армии, пишет The New York Times.

С начала украинского конфликта на долю США пришлось около половины иностранной военной помощи ВСУ, примерно $47 млрд. Но патовая ситуация в конгрессе грозит положить конец американской поддержке, которую в Киеве считают критически важной, пишет The New York Times.

По мнению аналитиков, украинская армия не будет внезапно разгромлена, но её деградация будет неумолимой. Европейские страны не обладают арсеналами, которыми располагает Пентагон, и вряд ли смогут заполнить появляющийся пробел.

Без американской помощи Украину ждёт «мрачная» вторая половина года. «Со временем не останется никакой перспективы восстановить армию, и они начнут медленно проигрывать», — предрекает эксперт вашингтонского Фонда Карнеги за международный мир* Майкл Кофман.

По словам чиновников и солдат, снижение уровня помощи уже находит отражение на поле боя. Россия использует преимущество в артиллерии и личном составе, чтобы свести на нет оборону ВСУ, которые стараются экономить боеприпасы.

И это ещё одна проблема. Несмотря на поддержку Запада, Киев не смог сократить отрыв с Москвой по запасам вооружения, поскольку она увеличила производство беспилотников и «исправила недостатки» своей военной промышленности.

Неопределённость относительно будущих поставок боеприпасов начинает осознаваться на фронте. Один из украинских военных признался изданию, что в армии отчётливо ощущается фатализм и растёт число дезертиров.

Кроме того, прекращение финансовой помощи со стороны Вашингтона вызовет волнения в украинской экономике, что приведёт к сокращению бюджета и росту инфляции. ЕС выделил Киеву $54 млрд, которые частично покрывают его нужды. Но без американских гарантий МВФ может пересмотреть политику в отношении Украины — и в результате стране придётся увеличить выпуск денег, что может навредить ей ещё больше, заключает The New York Times.

* «Фонд Карнеги за международный мир» — организация, признанная иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 14.04.2023.