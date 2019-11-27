WP: с США «что-то очень сильно не в порядке» — американцы всё чаще умирают молодыми

В США «тревожными» темпами растёт смертность среди молодых людей, и в последние три года этот рост ускорился настолько, что в стране стала снижаться средняя продолжительность жизни, сообщает The Washington Post. По последним данным, с 2010-го по 2017 год общая смертность в стране повысилась на 6%, а её рост в возрастной группе от 25 до 34 лет достиг за этот период рекордных 29%. Как отмечается в материале WP, за этой печальной статистикой стоит сразу несколько факторов, включая опиоидную эпидемию и ожирение; между тем, США остаются единственной развитой страной, где средняя продолжительность жизни падает, а не растёт.

Рост смертности в результате суицидов, передозировок наркотиками, заболеваний печени и ещё десятков различных причин, наблюдающийся в США вот уже десять лет, обернулся тревожной тенденцией: в стране вот уже третий год подряд снижается средняя продолжительность жизни, и это особенно касается людей в возрасте от 25 до 64 лет, пишет The Washington Post со ссылкой на «поразительно мрачное исследование», опубликованное в минувший вторник Журналом Американской медицинской ассоциации (JAMA). Как подчёркивает обозреватель WP, к такому печальному выводу авторы исследования пришли, изучив статистические данные по средней продолжительности жизни и смертности на всей территории Соединённых Штатов с 1959-го по 2017 год.

Как отмечается в материале WP, США являются мировым лидером по расходам на здравоохранение, однако смертность в возрастной группе от 25 до 64 в стране в последние годы быстро растёт, а средняя продолжительность их жизни падает — притом что во всех остальных странах с высоким уровнем жизни соответствующая статистика стабильно улучшается. Согласно выводам авторов нового исследования, с 2010-го по 2017 год общая смертность в США выросла на 6%; при этом наибольший скачок смертности в этот период — 29% — наблюдался среди американцев в возрасте от 25 до 34 лет. По мнению учёных, в этот период в США произошло 33 тыс. «лишних смертей»; так в работе назвали разницу между количеством реально зафиксированных смертей и тем числом умерших, которое могло бы быть, если бы смертность в течение всего периода сохранялась неизменной. При этом, если ранее в научных работах говорили прежде всего о росте смертности среди белого населения Америки, исследование, опубликованное JAMA, позволяет заключить, что тенденция касается также латино- и афроамериканцев: рост смертности в молодом и среднем возрасте стал расти среди белых в 2010 году, среди латиноамериканцев — уже в 2011-м, а среди афроамериканцев — в 2014-м.

«Она (смертность. — ИноТВ) должна снижаться, как это и происходит в других странах, — отметил ведущий автор нового исследования, почётный доктор Центра изучения общества и здоровья при Университете Содружества Виргинии Стивен Х. Вульф. — Тот факт, что этот показатель растёт, означает, что что-то очень сильно не в порядке».

Как заявил Вульф, рост смертности связан с целым рядом факторов. Одним из главных выступает так называемая опиоидная эпидемия — рост бесконтрольного употребления опиоидных болеутоляющих препаратов, передозировка которыми часто приводит к смерти, — однако дело явно не только в ней: как показало исследование Вульфа и коллег, рост средней продолжительности жизни на протяжении второй половины XX века, связанный главным образом со снижением младенческой смертности, стал замедляться ещё в 80-е годы, то есть задолго до того, как опиоидная эпидемия превратилась в «национальную трагедию» Америки. «Отчасти дело может быть в ожирении, отчасти — в наркозависимости, отчасти — в том, что водители отвлекаются на телефоны», — цитирует Вульфа The Washington Post. По словам учёного, учитывая, насколько широкой и распространённой оказалась тенденция, можно предположить, что «причина должна носить общий характер, что есть какой-то глубинный фактор, который вредит здоровью взрослых трудоспособных людей сразу несколькими разными путями».

Как пишут авторы опубликованного JAMA исследования, хотя смертность среди мужчин сохраняется в целом на более высоком уровне, чем среди женщин, отдельные «пугающие» тенденции касаются именно представительниц прекрасного пола. Так, американки стали чаще умирать от причин, которые в прошлом были гораздо более характерны для мужчин: в частности, у женщин риск смерти от передозировки наркотиками с 1999-го по 2017 год увеличился в стране для женщин на 486%, а у мужчин — на 351%. Кроме того, среди женщин быстрее растёт и риск самоубийств, а также — заболеваний печени, связанных с употреблением алкоголя, отмечается в материале WP.

Важным фактором смертности в Америке по-прежнему остаётся ожирение, признаёт обозреватель The Washington Post. «Сегодня средняя жительница США весит столько же, сколько полвека назад весил мужчина, а мужчины в среднем стали весить на 13,6 кг больше, — пишет журналист. — По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, лишний вес имеют большинство жителей страны — по оценкам ведомства, это 71,6 процента граждан в возрасте от 20 лет. В этой доле учитываются 39,8 процента взрослых американцев, страдающих ожирением, то есть имеющих индекс массы тела 30 и выше (при норме от 18,5 до 25). Ожирение распространяется и среди детей: им страдают почти 19 процентов американцев в возрасте от 2 до 19 лет».

Некоторые из факторов смертности проявляют себя только постепенно, говорится в статье. К таким, например, относится курение: в 60-е и 70-е годы прошлого века американские табачные компании вели «агрессивную» рекламную кампанию своей продукции среди женщин, но последствия этой кампании могут полностью проявиться лишь через несколько десятков лет, рассуждает обозреватель WP.

Наконец, на смертность американцев может влиять даже их образовательный уровень, пишет издание. Профессора Принстонского университета Энн Кейс и Энгус Дитон, которые в 2015 году опубликовали широко освещённую потом в прессе работу о росте смертности среди белых американцев среднего возраста, два года спустя выпустили новое исследование, где подчёркивалось, что между американцами растёт разрыв по состоянию здоровья в зависимости от их уровня образования. Комментируя свою работу, Кейс тогда рассказывала журналистам, что граждане США, имеющие только среднее или начальное образование, составляют целое «море отчаяния», подчёркивает автор.

Опубликованное в JAMA новое исследование почти наверняка станет поводом для политической дискуссии по поводу причин роста смертности и возможных путей решения такой проблемы, отдельно отмечает обозреватель WP. Дело в том, что «география растущей смертности» во многом совпадает с границами штатов и регионов, где ожесточённее всего будет разворачиваться соперничество между участниками президентских выборов 2020 года. В частности, треть из 33 тыс. упомянутых «лишних смертей» пришлась только на четыре штата: Огайо, Пенсильванию, Кентукки и Индиану, — первые два из которых традиционно выступают в президентской гонке в качестве «колеблющихся штатов». А лидером по росту смертности среди трудоспособного населения — 23,3% — оказался штат Нью-Гэмпшир, где проходят первые праймериз в стране, пишет журналист.