Guardian: Восточный экспресс перестанет ходить в Великобританию из-за брексита

Великобритания и ЕС планируют ввести проверки биометрических данных при пересечении границы, пишет The Guardian: в связи с этим транспортная компания Belmond приняла решение закрыть британскую ветку знаменитого Восточного экспресса. В компании опасаются, что новые проверки приведут к ещё более сильным задержкам в пути.

Компания Belmond, в собственности которой находится маршрут знаменитого Восточного экспресса, решила закрыть британское направление поезда, пишет The Guardian. Издание сообщает, что причина заключается в сложностях с пересечением границы, начавшихся после брексита.

До нынешней поры британские пассажиры могли путешествовать на экспрессе от Лондона до Фолкстона, затем пересечь Ла-Манш и пересесть в континентальный Восточный экспресс в Кале, пишет The Guardian. При этом пересечение Ла-Манша всегда создавало для Belmond дополнительные риски, поскольку в таких условиях невозможно гарантировать отсутствие задержек. Теперь же в компании опасаются, что ситуация станет ещё хуже, поскольку Великобритания и ЕС планируют ввести новую биометрическую проверку паспортов.

Согласно новой системе проверок, все граждане, путешествующие через Ла-Манш и не являющиеся гражданами стран ЕС, должны будут предоставить не только паспорт, но и биометрические данные (отпечатки пальцев и данные по распознаванию лица). Предполагалось, что новая система заработает уже в этом году, но затем её официальный пуск перенесли на 2024 год.

Изначально Восточный экспресс начал свою работу в 1883 году по маршруту от Парижа до Вены, напоминает The Guardian. Британская ветка экспресса была запущена в 1982 году. Издание отмечает, что это не единственный маршрут, конец которому положил брексит: этим летом перестанет работать высокоскоростной маршрут Eurostar, курсировавший до Парижа.

Кроме того, Великобритания теряет туристов из-за рубежа, пишет The Guardian, ссылаясь на слова генерального директора европейской туристической ассоциации Тома Дженкинса. Он отметил, что туристы теперь гораздо реже используют Великобританию в качестве перевалочного пункта.