Guardian: Восточный экспресс перестанет ходить в Великобританию из-за брексита
Компания Belmond, в собственности которой находится маршрут знаменитого Восточного экспресса, решила закрыть британское направление поезда, пишет The Guardian. Издание сообщает, что причина заключается в сложностях с пересечением границы, начавшихся после брексита.
До нынешней поры британские пассажиры могли путешествовать на экспрессе от Лондона до Фолкстона, затем пересечь Ла-Манш и пересесть в континентальный Восточный экспресс в Кале, пишет The Guardian. При этом пересечение Ла-Манша всегда создавало для Belmond дополнительные риски, поскольку в таких условиях невозможно гарантировать отсутствие задержек. Теперь же в компании опасаются, что ситуация станет ещё хуже, поскольку Великобритания и ЕС планируют ввести новую биометрическую проверку паспортов.
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