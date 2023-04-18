Der Spiegel: немецкую железнодорожную компанию предложили разделить — иначе недостатки не устранить

Союз партий ХДС/ХСС предложил разделить государственную железнодорожную компанию Германии Deutsche Bahn, чтобы положить конец её многочисленным недостаткам и бедствиям, пишет немецкий журнал Der Spiegel. При нынешней структуре железные дороги не могут выполнять ни текущие задачи, ни амбициозные цели роста в сфере дальних и грузовых перевозок, подчёркивают политики ХДС/ХСС.

Чтобы положить конец бедствиям в немецкой государственной железнодорожной компании Deutsche Bahn, ХДС/ХСС требует её разделения, пишет журнал Der Spiegel.

Согласно документу о реформировании, представленном парламентской группой ХДС/ХСС в бундестаге, сетевые, вокзальные и энергетические подразделения должны быть отделены от концерна и объединены в федеральную инфраструктурную компанию. «Инфраструктурные и транспортные подразделения будут отделены друг от друга, — говорится в концепции. — Холдинговая компания DB будет распущена, а прежняя структура DB с 740 холдингами и дочерними компаниями будет разъединена».

При этом Союз ХДС/ХСС использует в качестве образца для инфраструктурного предприятия федеральную автодорожную компанию. Правительство Германии должно иметь возможность независимо от железнодорожной группы решать, какие маршруты должны быть отремонтированы, модернизированы или построены заново. В соответствии с предложением о реформе, за железными дорогами останутся только подвижные подразделения местного транспорта, дальнего транспорта и грузовых перевозок, которые также будут оптимизированы.

Эксперт по транспорту ХСС Ульрих Ланге был главным автором концепции, пишет Der Spiegel. По словам Ланге, при нынешней структуре железные дороги не могут выполнять ни текущие задачи, ни амбициозные цели роста в сфере дальних и грузовых перевозок. «Пассажиры железных дорог видят то, с чем они сталкиваются во время поездок, например, непунктуальные, отменённые или переполненные поезда, плохой приём интернета и мобильных телефонов. Почти каждому найдётся, что об этом рассказать», — отмечает заместитель лидера парламентской партии.

Разделение железных дорог приведёт к тому, что у частных конкурентов будет больше шансов отвоевать долю рынка у ведущей компании. «Разделение сети и операций также окажет положительное влияние на конкуренцию, поскольку другие поставщики, помимо Deutsche Bahn, смогут использовать железнодорожную сеть в большей степени, чем раньше», — пояснил Ланге.

Своей инициативой ХДС/ХСС оказывает давление на светофорную коалицию, которая также работает над железнодорожной реформой, однако использует более локальный подход: объединению подлежат только сетевые и вокзальные подразделения. Deutsche Bahn останется интегрированной группой, определяющей всю сеть и ведение операций в ней. Ланге призвал партии светофорной коалиции последовать его предложению. «В конце концов, речь идёт об определении курса на следующие десятилетия», — подчеркнул политик ХСС.

В отличие от правительственного альянса, ХДС и ХСС выступают за то, чтобы дочерняя компания по грузоперевозкам Schenker в любом случае осталась в составе Deutsche Bahn. Schenker является жемчужиной доходов Deutsche Bahn и принесла львиную долю операционной прибыли в прошлом году, в то время как междугородние и местные перевозки, а также грузовое подразделение принесли убытки.

«Как активный международный поставщик логистических услуг DB Schenker должна оставаться в руках федерации. Это стратегически важно, особенно с учётом наличия таких конкурентов, как Китай», — говорится в документе о реформировании государственной немецкой железнодорожной компании.

В специальном докладе для бундестага Федеральная счётная палата также призвала к разделению инфраструктуры и операций в Deutsche Bahn. Владелец, федеральное правительство, должно реструктурировать группу «эффективно, всесторонне и быстро», ему необходим контроль над железнодорожной сетью, подчёркивает журнал Der Spiegel.