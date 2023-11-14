NTD: в Лондоне зажглась рождественская иллюминация

В Лондоне на знаменитой Риджент-стрит в Вест-Энде зажглась рождественская иллюминация. Как передаёт NTD, эту улицу украшают почти 70 лет подряд. В этом году инсталляция состоит из 50 «Духов Рождества» в виде сверкающих ангелов.

Под радостное приветствие лондонцев зажигается рождественская иллюминация на знаменитой Риджент-стрит в Вест-Энде. Эту улицу украшают почти 70 лет подряд. И в этом году инсталляция состоит из 50 «Духов Рождества» в виде сверкающих ангелов.

Над созданием праздничного украшения трудился световой дизайнер Пол Дарт. Перед ним стояла задача правильно расположить фигуры, ведь на их фоне будут фотографироваться десятки тысяч людей.

Дизайнер говорит, что хотел создать то, что найдёт отклик в сердце каждого.

ПОЛ ДАРТ, световой дизайнер: Инсталляции олицетворяют дух Рождества. Поэтому в них можно прочитать все ожидания, надежды и мечты, которые есть у тебя самого.

Фигуры состоят из 300 тысяч лампочек. Они загораются по очереди. Это дань актуальному сейчас энергосбережению.

Иллюминацию зажгли и на других улицах Вест-Энда. Карнаби-стрит украшена инсталляциями в виде планет и туманностей. А Оксфорд-стрит — самую оживлённую торговую улицу Лондона – мягко освещают гирлянды со звёздами.

Каждый рождественский сезон приносит местным бутикам совокупную выручку в миллион восемьсот тысяч евро. Впрочем, онлайн-конкуренция внушает их владельцам всё больше опасений. Так что рождественская иллюминация не просто приятный бонус. Она играет важную роль, привлекая лондонцев и туристов в традиционные магазины.

РИЧАРД ЭЛЛВУД, глава отдела маркетинга Собственности Короны: Мы очень воодушевлены, поскольку видим, как люди возвращаются на Риджент-стрит и Сент-Джеймс. Они проводят здесь больше времени и тратят больше денег, несмотря на немного ненастную погоду.

К Рождеству украшают и витрины. Знаменитый магазин игрушек Hamleys нарядил новогодние ёлки игрушками в виде персонажей из «Гарри Поттера», а также создал инсталляцию на тему компьютерной игры «Майнкрафт».

Дата выхода в эфир 13 ноября 2023 года.