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NTD: в соусе с ног до головы — в Англии борцы вышли на «татами» из подливки
В британской деревушке Стакстедс проходит чемпионат мира по борьбе в подливке. Как передаёт NTD, два десятка отважных борцов вступают в битву в бассейне с «ланкаширским соусом». Жюри оценивает зрелищность боя, а также оригинальность костюмов.
Два десятка отважных борцов готовятся к бою в британской деревушке Стакстедс. Здесь проходит чемпионат мира по борьбе в подливке.
 
Соперники вступают в битву в бассейне с «ланкаширским соусом». Раньше использовали натуральный — сваренный на мясе и овощах. Сейчас делают из кукурузной муки и карамели. В бассейн выливают 2000 литров подливки.
 
Борцы сражаются две минуты. За ними наблюдают сотни зрителей. Жюри оценивает зрелищность боя, а также оригинальность костюмов. После битвы борцов окатывают водой.
 
В этом году в соревнованиях участвуют 16 мужчин и восемь женщин. Мероприятие проводят уже 15 лет. А в 2019-м весёлый чемпионат внесли в Книгу рекордов Гиннесса.
 
Этот турнир — благотворительный. Все собранные средства идут на помощь людям с неизлечимыми болезнями. Но борцы также могут собирать деньги для каких-либо благотворительных организаций.
 
Дата выхода в эфир 01 сентября 2023 года.
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