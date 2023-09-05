NTD: в соусе с ног до головы — в Англии борцы вышли на «татами» из подливки

В британской деревушке Стакстедс проходит чемпионат мира по борьбе в подливке. Как передаёт NTD, два десятка отважных борцов вступают в битву в бассейне с «ланкаширским соусом». Жюри оценивает зрелищность боя, а также оригинальность костюмов.

Два десятка отважных борцов готовятся к бою в британской деревушке Стакстедс. Здесь проходит чемпионат мира по борьбе в подливке.

Соперники вступают в битву в бассейне с «ланкаширским соусом». Раньше использовали натуральный — сваренный на мясе и овощах. Сейчас делают из кукурузной муки и карамели. В бассейн выливают 2000 литров подливки.

Борцы сражаются две минуты. За ними наблюдают сотни зрителей. Жюри оценивает зрелищность боя, а также оригинальность костюмов. После битвы борцов окатывают водой.

В этом году в соревнованиях участвуют 16 мужчин и восемь женщин. Мероприятие проводят уже 15 лет. А в 2019-м весёлый чемпионат внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Этот турнир — благотворительный. Все собранные средства идут на помощь людям с неизлечимыми болезнями. Но борцы также могут собирать деньги для каких-либо благотворительных организаций.

Дата выхода в эфир 01 сентября 2023 года.