NTD: в соусе с ног до головы — в Англии борцы вышли на «татами» из подливки

03:38
В аэропортах Москвы задержано 13 рейсов
По меньшей мере 13 авиарейсов задержано, также три отменено в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.
03:32
Байден заявил, что служба безопасности разворошила его дом и ему некуда идти
Американский президент Джо Байден заявил, что ему некуда идти, так как службы безопасности «разворошили» его дом.
03:08
«Наш город»: Днепропетровск готовится к многочасовым отключениям света зимой
Директор украинской энергетической компании ДТЭК «Днепровские электросети» Андрей Терещук заявил, что Днепропетровск готовится к многочасовым отключениям света зимой.
02:49
Глава МИД Украины считает, что мирные переговоры не начнутся в ближайшее время
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью телеканалу NHK, что в ближайшее время не стоит ожидать мирных переговоров между Киевом и Москвой.
02:32
Figaro: желание Зеленского немедленно присоединить Украину к НАТО раздражает США
Обозреватель французской газеты Figaro Рено Жирар заявил, что желание украинского президента Владимира Зеленского немедленно присоединить Украину к НАТО вызывает раздражение у США.
02:11
Байден не стал комментировать утверждения СМИ о возможности встречи Путина и Ким Чен Ына
Президент США Джо Байден не ответил на просьбу журналистов прокомментировать утверждения СМИ о якобы возможной встрече президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
01:55
На Украине возбудили дело против Фонда госимущества
Уголовное дело возбуждено в отношении руководства Фонда государственного имущества Украины.
01:40
«Мрия»: на Украине школьницы в советских фартуках вызвали скандал
В украинском городе Черновцы школьницы, одетые в кружевные фартуки «советского образца», вызвали скандал и негодование местных властей.
01:26
Нехаммер: Вена должна быть готова к прекращению транзита российского газа
Австрия должна быть готова к прекращению транзита российского газа через Украину после 2024 года, заявил канцлер республики Карл Нехаммер в интервью телеканалу ORF.
01:08
Более 20 человек пострадали в результате въезда машины в ресторан в Техасе
По меньшей мере 23 человека пострадали после того, как автомобиль въехал в ресторан быстрого питания Denny's в американском штате Техас.
00:55
Неймар заявил, что мечтает выиграть чемпионат мира со сборной Бразилии
Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар заявил, что мечтает выиграть чемпионат мира со сборной Бразилии.
00:52
Власти Эстонии попросили молодёжь не уезжать в Россию на учёбу
Власти Эстонии не рекомендуют молодёжи выезжать в Россию и ряд других стран и получать там образование.
00:45
Нехаммер заявил, что закупать газ у России неприятно, но необходимо для Австрии
Канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью телеканалу ORF заявил, что закупать у России газ «неприятно с моральной точки зрения», но пока этого нельзя избежать.
00:44
Антони отрицает обвинения бывшей девушки в домашнем насилии
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони выступил с заявлением после новости о том, что его бывшая девушка собирается обратиться в полицию Англии по поводу домашнего насилия.
00:35
Кулеба: Киев не пойдёт на уступки по зерновой сделке, о которых говорил Эрдоган
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет идти на уступки по возобновлению зерновой сделки, о которых говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
00:33
Бах: у МОК есть чёткое представление о том, как мы видим допуск России
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российские спортсмены не будут допущены к Олимпийским играм под своим флагом.
00:24
Рамос — о переходе в «Севилью»: я возвращаюсь домой
Защитник Серхио Рамос прокомментировал своё возвращение в «Севилью» спустя 18 лет.
00:24
За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 110 снарядов
За прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 110 боеприпасов.
00:12
Конгрессвумен Грин: палата представителей поддержит запуск импичмента Байдену
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что большинство членов палаты представителей США готовы поддержать инициативу по запуску расследования в рамках процедуры импичмента американского президента Джо Байдена.
00:10
14-летняя теннисистка Ефремова: смена гражданства — практически новая карьера
14-летняя теннисистка Ксения Ефремова прокомментировала смену спортивного гражданства с российского на французское.
00:04
MWM: использование «Кинжалов» на Су-34 расширит возможности России на Украине
Решение российского президента Владимира Путина вооружить «Кинжалами» самолёты Су-34 позволит российским войскам расширить свои возможности в зоне спецоперации.
00:01
Депутат Хамзаев предложил сделать краеведение обязательным школьным предметом
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил создать региональные образовательные программы по краеведению для средних школ. Копия письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова есть у RT.
23:55
Зеленский посетил позиции ВСУ в подконтрольной Киеву части ДНР
В офисе президента Украины заявили, что Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики.
23:54
Шишкина заявила, что не может представить Олимпийские игры без российских синхронисток
Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина заявила, что ей сложно представить Олимпийские игры без российских синхронисток.
23:42
Давила: в Мексике было нелегко получить видео игр ЦСКА, но я пытался их просмотреть
Нападающий ЦСКА Виктор Давила рассказал, что смотрит видео с играми команды.
23:40
В Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Днепропетровской области.
23:30
В Петербурге шестерых участников этнической ОПГ осудили за похищения
В Санкт-Петербурге осудили за преступления против соотечественников шестерых иностранных граждан, входивших в этническую организованную преступную группу (ОПГ).
23:29
Рублёв вышел в 1/4 финала US Open
Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 1/4 финала US Open.
23:23
World Aquatics запретила допущенным к соревнованиям россиянам общаться со СМИ
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) запретила российским спортсменам, которых допустят к стартам, общаться с прессой.
23:16
Сальдо: ВСУ открыли огонь по своим солдатам, которые пытались покинуть позиции
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что артиллерия Вооружённых сил Украины открыла огонь по своим солдатам, которые пытались покинуть позиции в Херсонской области.
23:12
Родионенко заявила, что российским гимнастам не хватает международных стартов
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что российским спортсменам не хватает международных стартов.
23:04
AFP: власти Нигера начали переговоры о выводе французских военных из страны
Назначенный пришедшими к власти в Нигере мятежниками премьер-министр Али Махаман сообщил о переговорах о выводе из страны французских солдат.
23:00
Журова — о критериях World Aquatics: очевидно, что кого-то из ребят не допустят
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о критериях World Aquatics по допуску россиян к международным турнирам.
22:52
Спасатели ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании в Москве
Спасателям удалось ликвидировать пожар на крыше неэксплуатируемого здания в Москве.
22:47
Медведева призналась, что у неё было расстройство пищевого поведения
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, что у неё было расстройство пищевого поведения.
22:45
В Москве состоялась презентация проекта «Танцевальная увертюра мира»
В Московском государственный академический театре «Русская песня» состоялась презентация проекта «Танцевальная увертюра мира».
22:41
Handelsblatt: военные ВСУ сталкиваются с проблемой минных полей
Военнослужащие Вооружённых сил Украины сталкиваются с проблемой частых подрывов на минных полях, рассказал газете Handelsblatt солдат украинской армии с позывным Лютый.
22:33
Тарасова назвала недоразвитостью призыв северных стран не допускать российских спортсменов
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о том, что олимпийские комитеты стран Северной Европы выступили против участия России на Олимпиаде.
22:29
В НАТО заявили о готовности альянса помогать Молдавии развивать вооружённые силы
Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил Североатлантического альянса в Европе Кристофер Каволи заявил, что НАТО готово помочь Молдавии развивать вооружённые силы.
22:21
Глава World Aquatics: мы признаём талант спортсменов, независимо от их национальности
Президент Международной федерации плавания (World Aquatics) Хусейн Аль Мусаллам прокомментировал разработку критериев по допуску россиян к международным соревнованиям.
22:19
«Яндекс» сообщил об устранении проблем в работе сервисов умного дома
Все сервисы умного дома от «Яндекса» на данный момент работают в штатном режиме, проблемы устранены.
22:10
Оборин: в футбол можно играть везде и в любом возрасте
Гендиректор компании «НОВАТЭК-Мурманск» Пётр Оборин рассказал о том, что 7 сентября в Мурманск приедет сборная России по футболу.
22:05
В Москве загорелась кровля неэксплуатируемого здания
В Москве загорелась кровля неэксплуатируемого отдельно стоящего здания, спасателям удалось локализовать возгорание.
22:05
Оборин: матч в плавучем доке, такого я себе представить не мог
Гендиректор компании «НОВАТЭК-Мурманск» Пётр Оборин поделился эмоциями от матча Кубка России между 2DROTS и кировским «Динамо», который прошёл на плавучем доке в посёлке Белокаменка Мурманской области.
21:59
«Динамо» обыграло «Амур» в КХЛ
«Динамо» обыграло «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
21:52
Международная федерация плавания допустила россиян до турниров в нейтральном статусе
Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила россиян до турниров в нейтральном статусе.
21:51
Богомаз: в Брянской области пресечена попытка проникновения ДРГ ВСУ
В приграничных районах Брянской области пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
21:44
Россиян призвали воздержаться от поездок в ФРГ на машинах с российскими номерами
Граждан России призвали воздержаться от поездок в Германию на зарегистрированных в России автомобилях на фоне продолжающихся случаев изъятия германской таможней автомобилей с российскими номерами.
21:44
«Ак Барс» победил «Трактор» в матче КХЛ
«Ак Барс» победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
21:38
NYT: Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре
Глава КНДР Ким Чен Ын в сентябре планирует посетить Россию для встречи с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.