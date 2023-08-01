WION: День армии в Китае отмечается на фоне роста военной напряжённости в регионе

Первого августа отмечается 96-я годовщина со дня основания Народно-освободительной армии Китая (НОАК). На торжественных мероприятиях по этому поводу выступил министр обороны генерал Ли Шанфу, который подчеркнул вклад и важность военной службы для гарантии безопасности страны. Однако на ситуацию в сфере безопасности негативно влияют напряжённые отношения с США и пограничный спор между Китаем и соседней Индией, который до сих пор не был урегулирован, сообщает WION.

Тем временем Китай отмечает 96-ю годовщину с момента основания Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Первое августа — День армии, это национальный праздник в Китае. И как мы только что сказали, этот день знаменует основание НОАК.



Эта ежегодная церемония проводится, чтобы почтить вклад и те жертвы, на которые идут национальные военные службы ради защиты страны. Ранее в понедельник Министерство национальной обороны Китая провело в Доме народных собраний в Пекине торжественный приём в честь Вооружённых сил.



На этом торжественном приеме выступил министр обороны Китая генерал Ли Шанфу. В своём выступлении министр обороны заявил, что китайская армия будет всесторонне повышать военную подготовку и боеготовность.



Шанфу также подчеркнул, что Китай в новую эпоху укрепит всестороннее военное управление, улучшит свою национальную стратегическую систему, будет способствовать национальному воссоединению и ускорит преобразование НОАК в армию мирового уровня. Кроме того Шанфу заявил, что Китай продолжает углублять международное сотрудничество и обмен опытом в военной сфере.



На полях этого празднования китайский лидер Си Цзиньпин, который также занимает пост главнокомандующего Вооружёнными силами страны, назначил в понедельник нового главу вооружённых сил, который будет курировать национальный ядерный арсенал.



При этом Си подчеркнул, что необходимо активизировать усилия, чтобы ускорить процесс модернизации Вооружённых сил. Си как главнокомандующий Вооружёнными силами призвал также ускорить темпы внедрения новой военной техники и снаряжений для формирования передовых боевых сил.



День армии отмечается на фоне ухудшения двусторонних отношений и роста напряжённости в военной сфере между Китаем и США, не считая пограничного противостояния с соседней Индией. Китай ранее заявил, что участившаяся отправка в регион кораблей и самолётов для демонстрации военной мощи некоторыми странами повлечёт за собой последствия.



С другой стороны, Индия и Китай до сих пор не смогли урегулировать свой спор в отношении 3000-километровой границы, в ходе которого обе стороны претендуют на значительные части спорной территории.



Китай в настоящее время явно сталкивается со множеством двусторонних споров как в отношении границ, так и в военной сфере. Тем не менее, также очевидно, что Пекин, располагающий третьей по величине армией в мире, ведёт подготовку к любым потенциальным трениям, которые могут возникнуть в ближайшем будущем.



Дата выхода в эфир 01 августа 2023 года.