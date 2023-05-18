CNN: власти не поняли юмора — намёк на армейский лозунг в выступлении китайского комика обернулся штрафом в $2 млн

Выступление китайского комика, который в своей пародии использовал для описания погони собак за белкой фразу, аналогичную широко известному высказыванию Си Цзиньпина про китайскую армию, повлекло его отстранение от работы на неопределённый срок. Как сообщает CNN, юмориста обвинили в серьёзном оскорблении военных, сейчас проводится расследование всех обстоятельств инцидента. В то время как организовавшая это выступление компания, согласно официальным заявлениям, будет оштрафована более чем на $2 млн.

Шутка китайского комика, который во время своего выступления использовал фразу, намекающую на лозунг Си Цзиньпина про армию Китая, обошлась организаторам этого шоу более чем в $2 млн — власти выписали им огромные штрафы и возбудили расследование. И хотя юморист уже принёс публичные извинения на своей странице в китайской социальной сети Weibo, его отстранили от работы на неопределённый срок, сообщает CNN.



Ли Хаоши, который выступает под сценическим псевдонимом Хаус, привлёк внимание властей после того, как во время своего юмористического выступления в Театре века в Пекине в минувшие выходные использовал фразу, связанную с Народно-освободительной армией Китая (НОАК), поясняется в статье. Это вызвало негативную реакцию властей и привело к дискуссиям в соцсетях относительно культурного уровня набирающего популярность жанра стендап-комедии, говорится в статье.



В последние годы юмористические выступления в этом жанре стали довольно популярными на фоне различных телевизионных конкурсов, где остроумные комики соперничают друг с другом за симпатии зрителей. Однако после осуждения со стороны официальных властей все выступления Ли были отменены, а организаторы комедийного шоу от лица развлекательной компании Shanghai Xiaoguo Culture Media принесли свои извинения за случившееся.



Пекинское муниципальное бюро культуры и туризма заявило, что организаторы будут оштрафованы на $1,91 млн и лишены «незаконной прибыли» в размере ещё $189 тыс. — это явно касается двух прошедших выступлений Ли в минувшие выходные, поясняется в статье. Кроме того, компанию официально отстранили от организации каких-либо развлекательных выступлений в китайской столице на неопределённый срок.



Компания Shanghai Xiaoguo Culture Media является одним из крупнейших продюсеров комедийных шоу в Китае. Вынося наказание, власти пришли к выводу, что субботнее комедийное шоу Ли содержало признаки сговора с целью нанести «серьёзное оскорбление Народно-освободительной армии Китая», а также обвинили организаторов в оказании плохого влияния на общество.



«Мы никогда не позволим какой-либо компании или отдельному лицу беспричинно клеветать на славный образ Народно-освободительной армии на сцене нашей столицы, никогда не позволим задеть глубокие чувства, которые народ испытывает к военным, и никогда не позволим, чтобы серьёзные темы превращали в развлечение», — подчёркивается в заявлении Пекинского муниципального бюро культуры и туризма.



В заявлении также говорится, что Ли обвиняется в «серьёзном оскорблении» военных и в том, что его выступление повлекло «негативные социальные последствия», поэтому юморист вместе с другими причастными к организации шоу лицами будет привлечён к дальнейшему расследованию всех обстоятельств инцидента. Подробности этого расследования не уточняются, однако в 2021 году в Китае был принят закон, запрещающий любые оскорбления и клевету в отношении военнослужащих, отмечает CNN.



Во время своего выступления Ли в комедийной форме начал рассказывать о том, что после переезда в Шанхай он решил взять к себе двух бездомных собак, которые однажды в погоне за белкой напомнили ему про известные «восемь слов» — после чего использовал лозунг, похожий на характеристику, которую китайский лидер Си Цзиньпин дал подразделениям Народно-освободительной армии Китая: «Прекрасный стиль работы, способность сражаться и побеждать в битвах».



Подобная фраза была впервые произнесена в 2013 году китайским лидером Си Цзиньпином, который также является главнокомандующим вооружёнными силами страны, когда он описывал перечень необходимых военным качеств. После чего этот лозунг многократно повторялся на различных официальных мероприятиях и в государственных СМИ, поясняется в статье.



Ли также опубликовал извинения на своей странице в китайской социальной сети Weibo, где у него около 136 тыс. подписчиков. «Я полностью возьму на себя всю ответственность и отменю все свои выступления, чтобы хорошенько подумать и перевоспитать себя», — написал он. Представители Shanghai Xiaoguo Culture Media ранее заявили, что комик был отстранён от участия во всех выступлениях на неопределённый срок.



После того как в СМИ появилась информация о скандале и об официальных штрафах в адрес организаторов этого комедийного шоу, многие китайские пользователи опубликовали в соцсети Weibo комментарии в поддержку решения властей. По их мнению, такое наказание можно считать заслуженным. «Стендап-комедия — это низшая форма искусства, которая считает себя культурной», — написал, в частности, один из комментаторов.



В то же время некоторые выразили опасения, что этот инцидент может привести к дальнейшему ужесточению рамок в отношении комического жанра, говорится в статье. Китай применяет строгие нормы в отношении тем, которые власти считают наиболее важными и деликатными, и такой «идеологический контроль» сильно влияет на индустрию развлечений в стране, заключает CNN.