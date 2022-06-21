DM: шутить должно быть можно над чем угодно — «мистер Бин» выступил против культуры отмены
Британский актёр Роуэн Аткинсон раскритиковал «культуру отмены», отметив, что в рамках свободного общества комики должны иметь возможность шутить «абсолютно над всем», чем можно, пишет Daily Mail.
Аткинсон, который известен в первую очередь ролью «мистера Бина», считает, что комедия должна «иметь потенциал для оскорбления», а также отметил, что юмор нужен для того, чтобы кто-то выглядел «смешным».
По мнению Аткинсона, люди должны крайне осторожно подходить к введению ограничений на темы, над которыми комиками шутить разрешается. При этом сам он выступил против культуры отмены.
«Мне кажется, что цель комедии — это оскорблять или иметь потенциал для оскорбления, поэтому нельзя её лишать этого потенциала; у каждой шутки есть своя жертва», — подчеркнул он.
Аткинсон также обсудил тезис о том, что шутки должны «изобличать» власть имущих, а не быть направлены на слои населения с более низким социальным статусом.
«Есть немало снобов и чрезвычайно самодовольных людей в тех слоях общества, которые считаются низшими, их также стоит изобличать. В настоящем свободном обществе должна быть возможность шутить абсолютно о чём угодно», — сообщил он.
Обсуждая тему социальных сетей, Аткинсон отметил, что эти платформы вырывают шутки из их изначального контекста, чтобы вызывать гнев, добавив, что человечество по-прежнему учится пользоваться технологиями.
Как отмечает Daily Mail, Аткинсон выступает против культуры отмены далеко не в первый раз Ранее он уже выступал против законов, способных ограничить свободу слова и использование оскорбительных выражений.
В январе 2021 года он заявил, что социальные сети внушают ему «страх перед будущим», так как они могут усилить раскол в обществе и снизить терпимость в нём.
«Проблема, которую мы наблюдаем в интернете, заключается в том, что то, что мы хотим видеть, решает алгоритм. В конечном итоге это ведёт к формированию упрощённого, бинарного взгляда на общество. К постановке вопроса «либо вы с нами, либо против нас». И если вы против нас, вы заслуживаете «отмены», — объяснил актёр.
«Важно, чтобы мы имели возможность ознакомиться с широким спектром мнений, но то, что мы имеем сейчас на руках, — так это цифровой эквивалент средневековой толпы, которая шатается по улицам и ищет, кого бы можно было отправить на костёр», — подытожил он.
Ссылки по теме
-
BFM TV: комары, покемоны и НЛО под запретом — во Франции стартует конкурс самых странных законов
-
Британский телеведущий: «культура отмены» привела Америку к фашизму
-
France 3: о проблемах с юмором — мэр французского Сердона запретил снегу падать на его город
-
BFM TV: в Париже из-за ошибки мэрии появилась улица из «Гарри Поттера»