DM: шутить должно быть можно над чем угодно — «мистер Бин» выступил против культуры отмены

Британский актёр Роуэн Аткинсон раскритиковал «культуру отмены», отметив, что комики должны иметь возможность шутить над чем угодно, пишет Daily Mail. При этом, по его словам, комедия зачастую должна обладать потенциалом для того, чтобы оскорблять, так как у шуток всегда есть жертва.

Британский актёр Роуэн Аткинсон раскритиковал «культуру отмены», отметив, что в рамках свободного общества комики должны иметь возможность шутить «абсолютно над всем», чем можно, пишет Daily Mail.

Аткинсон, который известен в первую очередь ролью «мистера Бина», считает, что комедия должна «иметь потенциал для оскорбления», а также отметил, что юмор нужен для того, чтобы кто-то выглядел «смешным».

По мнению Аткинсона, люди должны крайне осторожно подходить к введению ограничений на темы, над которыми комиками шутить разрешается. При этом сам он выступил против культуры отмены.

«Мне кажется, что цель комедии — это оскорблять или иметь потенциал для оскорбления, поэтому нельзя её лишать этого потенциала; у каждой шутки есть своя жертва», — подчеркнул он.

Аткинсон также обсудил тезис о том, что шутки должны «изобличать» власть имущих, а не быть направлены на слои населения с более низким социальным статусом.

«Есть немало снобов и чрезвычайно самодовольных людей в тех слоях общества, которые считаются низшими, их также стоит изобличать. В настоящем свободном обществе должна быть возможность шутить абсолютно о чём угодно», — сообщил он.

Обсуждая тему социальных сетей, Аткинсон отметил, что эти платформы вырывают шутки из их изначального контекста, чтобы вызывать гнев, добавив, что человечество по-прежнему учится пользоваться технологиями.

Как отмечает Daily Mail, Аткинсон выступает против культуры отмены далеко не в первый раз Ранее он уже выступал против законов, способных ограничить свободу слова и использование оскорбительных выражений.

В январе 2021 года он заявил, что социальные сети внушают ему «страх перед будущим», так как они могут усилить раскол в обществе и снизить терпимость в нём.

«Проблема, которую мы наблюдаем в интернете, заключается в том, что то, что мы хотим видеть, решает алгоритм. В конечном итоге это ведёт к формированию упрощённого, бинарного взгляда на общество. К постановке вопроса «либо вы с нами, либо против нас». И если вы против нас, вы заслуживаете «отмены», — объяснил актёр.

«Важно, чтобы мы имели возможность ознакомиться с широким спектром мнений, но то, что мы имеем сейчас на руках, — так это цифровой эквивалент средневековой толпы, которая шатается по улицам и ищет, кого бы можно было отправить на костёр», — подытожил он.